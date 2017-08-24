Üretici isyan etti, Bakan fındık fiyatlarını böyle savundu: Çiftçi mağdur olmasın diye!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftinin tepki gösterdiği fındık fiyatlarını değerlendirdi. “Böyle 7-8 liraya düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi” ifadelerini kullanan Fakıbaba, geçen yılla aynı fiyatın verilmesi konusunda “Çiftçi mağdur olmasın diye yaptık!” savunması yaptı.

Birgün'ün haberine göre, Sivas’ta temaslarda bulunan Tarım Bakanı Fakıbaba, fındık fiyatlarına yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. Basın mensuplarının bir sorusu üzerine konuşan Fakıbaba, “Biz fındık fiyatlarını saati saatine takip ediyoruz. Sadece bu Ahmet Fakıbaba'nın vermiş olduğu bir karar değil. Bu bir ekip olayıdır. Ama zamanda ve yerinde. Çünkü neydi, 420 bin 2016 rekoltesi vardı. Rekoltede doğrudur yükselme vardır. Böyle 7-8 liraya düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi” dedi.

Geçen yılla aynı fiyatı “çiftçiler mağdur olmasın diye” verdiklerini savunan Fakıbaba, “Çünkü dünya rekoltesi 900 bin ton. Bizde artarken dünyada artmadı. Belirleyici ihraç edici ülke kimdir? Türkiye’dir. Türkiye’nin bunun hakkını vermesi gerekirdi” dedi.

'Soruşturma başlattık'

Borsanın açıkladığı fındık fiyatlarına soruşturma başlattıklarını söyleyen Fakıbaba, “Borsanın 8.5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk. Şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamsız, hiç bir dayanağı olmayan bir fiyat açıklaması, normal fiyat seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle üretici de mutlu olacaktır. Alan da mutlu olacaktır. Her iki tarafın da kazandığı ama üreticinin mağdur edilmediği, tekelleştirilmeyen bir ortamı kurmak Tarım Bakanı olarak bizim görevimizdi. Biz de bunu yaptık diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.