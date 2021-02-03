Üretici ile pazar arasında yumurta fiyat farkı yüzde 98.4

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ocak ayı gıda fiyatları raporuna göre, yumurta fiyatlarının üreticiden çıkışında yüzde 9’luk düşüş oldu. Ancak bunun market raflarına yansıması yüzde 5.5’te kaldı. Üretici ile market rafı arasında yumurta fiyat farkı yüzde 46.5, üreticiyle pazar arasında yüzde 98.4 oldu. Bir başka ifadeyle üreticiden 63 kuruşa çıkan yumurta, pazarda 1 lira 25 kuruşa; markette 92 kuruşa satıldı.

YUM-Bir Başkanı İbrahim Afyon, aralık ayında yaptığı açıklamada yem fiyatları başta olmak üzere maliyetlerindeki artış nedeniyle yumurta fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını belirterek “Zor durumda olan sektörün son refleksidir” diye açıklamıştı artışları. Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Afyon, “Aradan geçen bir ayda fiyatlar niye düştü, denetimler mi etkili oldu” soruya, “Evet denetimler de bir etken” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yumurta üreticisi 2019 yılını yüzde 10, 2020 yılını yüzde 12 net zararla kapattı. Bu kardan zarar değildir, resmen maliyet altı satışla zarardır. İhracat yüzde 40 azalırken, sektör yüzde 20 küçüldü. Geçmiş zararlarını unutarak günün maliyetini çıkarmaya çalışan biz yumurta üreticileri, yumurta fiyatlarının fahiş yüksek, tüm pahalılığın ve ekonomik sıkıntıların sebebi gösterilmesinden rahatsızız.”

"Bazı kesimler, kârlarından fedakârlık etmek istemedi”

“Devletimizin, TMO aracılığı ile 2020 Kasım sonunda küçük dokunuşu, maliyetleri aşağı esnetse de yumurta fiyatlarını 1.5 TL- 1.8 TL’ye kadar çıkaran bazı kesimler, karlarından fedakârlık etmek istemedi” diyen Afyon, “Üreticinin zararı ile alınıp fahiş fiyata satmak bir rant kapısı oldu. Normal fiyatla satılan ve tüketimin yüzde 80’ini kapsayan beyaz yumurta ve bunu normal fiyata satan marketlere baskı yapıldı” diye konuştu.

“30’lu bir paket beyaz yumurta en fazla 27 TL olmalıdır”

Afyon, “Sarı yumurtlayan tavuğun ırkından kaynaklı tüketimi ve maliyeti yüksektir, fiyatı yüzde 20 fazla olabilir. Beyaz için 90-95 kuruş, sarı için 1 .1 - 1 .2 TL uygundur. 30’lu bir paket beyaz yumurta en fazla 27 TL olmalıdır” dedi.