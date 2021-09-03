Üretici fiyatları yıllık yüzde 45 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ağustos ayında yüzde 2,77 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımındaki aylık artış yüzde 19,53 olarak belirlendi. Yİ-ÜFE'de yıllık artış ise yüzde 45,52'ye ulaştı.

TÜİK, üretici fiyatlarındaki ağustos ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre; Yİ-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,34 artış gösterdi.

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında artış yüzde 48,39 oldu

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,81, imalatta yüzde 45,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 48,39, su temininde yüzde 28,61 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 54,71, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,12, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,49, enerjide yüzde 59,39, sermaye malında yüzde 27,48 artış olarak gerçekleşti.

İmalat sektöründe fiyat artışı aylık yüzde 1,24 seviyesinde gerçekleşti

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 imalatta yüzde 1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,53, su temininde yüzde 0,90 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, enerjide yüzde 9,77, sermaye malında yüzde 0,45 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,77 ile giyim eşyasında, yüzde 12,38 ile deri ve ilgili ürünlerda, yüzde 12,73 ile diğer mamul eşyalarda oldu. Buna karşılık ana metaller yüzde 100,27, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 92,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 82,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler arasında yer aldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19,53 arttı

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre; 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Buna göre; aylık azalış, yüzde 3,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,05 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 0,14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 19,53, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,61 ve metal cevherleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.