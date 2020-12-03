Üretici fiyatları enflasyonun daha da yükseleceği sinyali verdi; Dr. Demirel: Arzı artırıcı, yoksulluğu önleyici politikalar gerek

Tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde artarak aylık yazda yüzde 2,3 olarak gerçekleşirken üretici fiyatları Kasım ayında yüzde 4,08 arttı. Önceki yılın Aralık ayına göre artış yüzde 22,26’yı buldu.

Üretici tarafında fiyatların en fazla arttığı sektörler yüzde 53,36 ile metal cevherleri, yüzde 48,92 ile ana metallar ve yüzde 37,42 ile diğer mamul eşyalar oldu.

Buna karşılık fiyatlar yıllık bazda tütün ürünlerinde yüzde 21,16, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,46, ve ham petrol ve doğalgazda yüzde 3,37 azaldı.

"Gecikmeli olarak yansıyacak"

Ekonomist Dr. Baki Demirel, üretici fiyatlarının tüketici fiyatları için sinyal etkisine sahip olduğunu belirterek, “Bu maliyetler gecikmeli olarak TÜFE’yi etkileyecektir. Yüzde 14 zirve değildir. Maliyet artışları fiyatlara yansıtılamaz ise bilançolar zarar görür arz azalabilir” dedi.

Demirel, Twitter paylaşımında, arzdaki azalışın istihdam kayıplarını yükseltebileceğini belirterek şu öneride bulundu:

“Ekonomi politikası, talebi kısıcı, arzı destekleyici ve yoksullaşmayı önleyici olmalıdır. Aksi takdirde parasal sıkılaştırmaya rağmen enflasyon artış eğilimini sürdürecektir.”

Ekonomi Servisi