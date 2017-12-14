Ürdünlü pilot 'Kudüs' anonsu yüzünden ABD'de gözaltına alındı

Ürdün'den ABD'nin New York kentine giden yolcu uçağının pilotu, ABD John Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yousuf Da'aja adındaki Ürdünlü pilotun, sefer sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için gözaltına alındığı öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, ABD'deki John F. Kennedy Havalimanı Güvenliği, Ürdün Krallığı'na ait bir yolcu uçağının pilotunu gözaltına aldı. Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan uçağın pilotu Kudüs semaları üzerindeyken "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs semalarındayız" anonsunu yaptı.

Yolcular sosyal medyada paylaştı

Uçak New York'taki John F. Keneddy Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı. Ürdünlü bazı kaynaklar, uçakta yapılan Kudüs anonsuna ait kayıtları sosyal medyada paylaştı. 2015 yılında da benzer bir olay İspanya-Tel Aviv seferinde yaşanmıştı. İspanyol havayollarına ait bir uçağın pilotun "Filistin'e iniş yaptık" şeklindeki anonsu nedeniyleİsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.