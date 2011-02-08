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Dünya

ÜRDÜNLÜ AŞİRETLERDEN KRALİÇEYE TEPKİ AMMAN (A.A)

08 Şubat 2011 23:10

-ÜRDÜNLÜ AŞİRETLERDEN KRALİÇEYE TEPKİ AMMAN (A.A) - 08.02.2011 - Ürdün'de aşiretlerin, Kral Abdullah'a karısının siyasete karışmamasını isteyen bir mektup yazdığı bildirildi. Mektubu imzalayanlar, Tunus'un devrik lideri Zeynelabidin bin Ali'nin ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşleriyle karışlaştırdıkları Kraliçe Raina'yı, sıradan Ürdünlülerin yaşadıkları güçlükleri dikkate almadan, kendisinin yurtdışındaki imajını güçlendirmek için devlet fonlarını kullanmakla suçladılar. Mektubu imzalayan 36 kişi, Haşimi hanedanlığına verilen desteğin belkemiğini oluşturan muhafazakar Doğu Şeria aşiretlerinden geliyor.  Filistin asıllı Kraliçe Raina'nın kendi çıkarları doğrultusunda güç odakları oluşturduğunun iddia edildiği mektupta, bunun milleti, devlet yapısını, siyasi yapıyı ve hükümdarlık kurumunu tehlikeye attığı kaydedildi. Aşiret mensupları, uyarılarının dikkate alınmamasının ülkeyi Tunus ve Mısır'da olanların benzeriyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundular. Mektubun, doğrudan Abdullah rejimine bir karşı çıkıştan ziyade, milliyetçi Doğu Şerialı Ürdünlülerle ülkenin çoğunluğunu oluşturan Filistinliler arasındaki derin ayrılığı oraya koyduğu belirtiliyor.  İmzacılar, Haşimi monarşisinin meşruiyetinin Doğu Şeria aşiretlerinin desteğine bağlı olduğunu da hatırlattılar.

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