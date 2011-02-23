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ÜRDÜN'DE, REJİM YANLILARI GÖSTERİYİ DAĞITMAYA ÇALIŞTI ANKARA (A.A)

23 Şubat 2011 01:24

-ÜRDÜN'DE, REJİM YANLILARI GÖSTERİYİ DAĞITMAYA ÇALIŞTI ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi ülkesinde bir haftadır süren olaylara rağmen yönetimde kalmaya kararlı olduğunu açıklarken birçok Arap ülkesinde protesto gösterileri bugün de devam etti. Ürdün'ün başkenti Amman'da reform talebiyle hükümet binaları önünde toplanan yaklaşık 200 gencin gösterisini 20 kadar rejim yanlısı dağıtmaya çalıştı. Sol görüşlü öğrencilerin gösterisini dağıtmaya çalışan rejim yanlılarına polis müdahale etmedi. Ürdün'de sol partiler ve İslamcılar ile değişik grupların çağrısıyla cuma günü ''öfke günü'' gösterisi yapılacak. Arap yarımadasının güneyindeki Yemen'de de 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidardan gitmesini isteyen göstericilerle rejim yanlıları arasında meydana gelen çatışmalarda 5 kişi yaralandı. Bu arada, Körfez İşbirliği Konseyi (Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Kuveyt) Genel Sekreteri Abdülrahman Attiye, ''gerçek bir soykırımla karşı karşıya bulunduğunu'' ifade ettiği Libya halkına destek için ''Arap, İslam ve uluslararası eylem'' çağrısı yaptı.

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