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Dünya

Ürdün'de protesto gösterileri AMMAN (A.A)

03 Aralık 2011 00:56

-Ürdün'de protesto gösterileri AMMAN (A.A) - 02.12.2011 - Amman'da binlerce kişi, yolsuzluğu protesto etmek amacıyla ve siyasi reform talebiyle gösteri düzenledi. Müslüman Kardeşler sözcüsü Cemil Ebu Bekir yaptığı açıklamada, şimdiye kadar reform olmadığını belirterek, Ürdünlülerin ancak gerçek reformlar yapıldığı taktirde protestolarını durduracaklarını söyledi. Göstericilerin, "Ürdün'ü yolsuzluktan kurtarmak ulusal bir ödevdir" şeklinde pankartlar taşıdığı belirtildi. Ülkedeki, Karak, Tafile ve Maan kentlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi.

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