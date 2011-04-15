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Dünya

ÜRDÜN'DE POLİS GÖSTERİLERE MÜDAHALE ETTİ ÜRDÜN (A.A)

15 Nisan 2011 20:37

-ÜRDÜN'DE POLİS GÖSTERİLERE MÜDAHALE ETTİ ÜRDÜN (A.A) - 15.04.2011 - Ürdün'de aşırı dinci yüzlerce göstericiyi dağıtmak için polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, 40 polisin yaralandığı bildirildi. Polis sözcüsü Muhammed Hatib, Ürdün'ün kuzeyindeki Zarka kasabasında yaklaşık 350 Selefinin düzenlediği gösteri sırasında 40 polisin yaralandığını, altı polisin bıçaklandığını belirtti. Sözcü, Selefilerin ateist olmakla suçladığı bazı kişilere saldırması üzerine polisin göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldığını söyledi. Daha önce yapılan açıklamada Selefilerin, kral yanlısı daha küçük bir grupla çatışmaya girdiği, tarafların birbirlerine taş attığı ve coplarla saldırdığı, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ürdün'de hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen grup, başbakanın seçilmesi dahil olmak üzere reform çağrılarında bulunuyor. Zarka'nın, El Kaide örgütünün Irak'taki öldürülen lideri Ebu Musab Zerkavi'nin doğum yeri olduğu biliniyor.

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