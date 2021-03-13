Ürdün Sağlık Bakanı, Covid-19 hastalarının oksijensizlikten ölmesinin ardından istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, başkent Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifasını sundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti sonucu 6 hastanın hayatını kaybetmesi istifayı da beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanı Nathir Obeidat, yaşanan trajik olayın ardından istifasını sunduğunu açıkladı. Obeidat, ölümlerin 1 saatlik kesinti nedeniyle yaşandığını, olayla Savcıların soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da olaydan sonra hastaneyi ziyaret ettiği belirtildi.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etti.

10 milyon nüfuslu Ürdün'de Koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almakta zorlanırken aşı tedariğinde de sorunlar yaşıyor. Ülkede şu anada kadar 465 binden fazla tespit edilirken 5 bin 200'den fazla kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettti.