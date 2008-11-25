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Bilim / Teknoloji

Ürdün Kraliçesi Rania'ya "YouTube" ödülü

Ürdün Kraliçesi Rania, Arap dünyası hakkındaki yanlış düşünceleri değiştirmeyi amaçladığı klipleriyle YouTube "Visionary" (en esin verici video) ödü

25 Kasım 2008 02:00

Ürdün Kraliçesi Rania, YouTube video paylaşım sitesinde yayımladığı ve Arap dünyası hakkındaki yanlış ve basmakalıp düşünceleri değiştirmeyi amaçladığı klipleriyle YouTube "Visionary" (en esin verici video) ödülünü aldı.

Bir televizyon programında, ödülüyle ilgili esprili bir açıklama yapan Rania, beş ay yayımladığı YouTube serisini hazırlaması için 10 nedeni olduğunu söyledi.

Ürdün'ün genç kraliçesi, "Kraliçe Elizabeth'in yapabildiği her şeyi kendisinin daha iyi yapabilecek olması" ve "İnsanların 'Jordan'ı sadece basketbol oyuncusu sanmalarından bıkması" gibi nedenler sıraladı.

Kraliçe Rania, asıl amacının ise "İnsanlara, düzeltilmemiş, filtrelenmemiş ve doğal haliyle gerçek Arap dünyasını tanıtmak" olduğunu kaydetti.

YouTube'da, mart ayından ağustos ayına kadar yayımlanan videolarda Kraliçe, izleyicilere Orta Doğu hakkındaki görüşlerini paylaşmaları ve Arap ya da Müslüman dünyası hakkındaki şablonları dile getirmeleri çağrısı yapıyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın eşi Rania, eğitim, mikro-kredi ve yoksullukla mücadele kampanyalarında da aktif biçimde çalışıyor.

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