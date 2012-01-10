-Ürdün Kralı Abdullah, Washington'ı ziyaret edecek WASHINGTON (A.A) - 10.01.2012 - Ürdün Kralı Abdullah, 17 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'a gelecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Barack Obama, Kral Abdullah'ı Oval Ofis'te ağırlayacak. Açıklamada Obama'nın görüşmede, ''İsrail ve Filistin arasında müzakere sonucu barışa ulaşılması yönündeki ortak hedefin ilerletilmesinde Kral Abdullah'ın gösterdiği liderlik de dahil olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok ekonomik ve güvenlik konularını ele almayı beklediği'' bildirildi. Açıklamada, Obama'nın görüşmede, ''Ürdün ile ABD arasındaki güçlü dostluk bağlarının altını çizeceği ve daha kapsayıcı, şeffaf ve Ürdün halkının isteklerine yanıt veren bir hükümet ortaya çıkarma noktasında Kral Abdullah'ın öncülük ettiği siyasi reformlara yönelik desteğini ifade edeceği'' kaydedildi.