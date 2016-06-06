Ürdün istihbarat ofisine saldırı; 5 ölü

Ürdün'ün başkenti Amman'a bağlı Beka Mülteci Kampı'ndaki istihbarat ofisine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Başkentin kuzeyinde yer alan Beka Kampı'ndaki istihbarat ofisine, alçak bir terör saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırıda bir bekçi, bir ofis çalışanı ve üç istihbarat subayı olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verildi.

Mumeni, terör saldırısının ramazan ayının ilk günü sabah saatlerinde düzenlenmesine dikkati çekerek, bunun olayın faillerinin ağır bir suç işlediği ve dini değerlerden uzak olduğunun açık bir delili olduğunu belirtti. Mumeni, kendilerini vatanları uğruna adamış kişilerin temiz kanlarının akıtıldığını ifade etti.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin olay ve failleri hakkında araştırma çalışmalarına başladığı, konu hakkında ayrıntılara ilişkin açıklama yapılacağı kaydedildi.