Ürdün'den Kıbrıs ve Yunanistan'a Maraş desteği

Türkiye'nin Kıbrıs'ta 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmının yeniden açılacağını açıklamasının ardından gerçekleşen Yunanistan, Kıbrıs ve Ürdün liderler buluşmasında "Kıbrıs sorununa kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm bulunması" çağrısı yapıldı.

Atina'daki zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme" bağlı oldukları vurgulandı.

Bölgesel işbirliği vurgusu

Açılış konuşmasında, üç lider arasındaki zirvenin "ülkelerin, bölgenin barış, istikrar ve refahını teşvik etme taahhüdünü yansıttığını" belirten Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Kıbrıs'taki son gelişmeleri "acı verici" olarak nitelendirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise Türkiye'nin "özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından kınanan son açıklamalarının ardından Kıbrıs sorunu hakkında" liderlere bilgi verdiğini söyledi. Ürdün Kralı II. Abdullah ise "Biz Doğu Akdeniz'i (bölgeyi) paylaşan ülkeleriz ve bence hayati bir rol oynamaya ve daha geniş iş birliği aramaya devam edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını belirtirken, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ise Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs başta olmak üzere, Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler'in tepkisine neden olmuştu. BM Güvenlik Konseyi geçen hafta yaptığı oturumda, Erdoğan'ın Maraş konusundaki açıklamalarını kınamıştı.

AB ayrıca, bu yılın başında Ankara'yı provokasyonlardan ve cezai yaptırımı olacak eylemlerden kaçınması yönünde uyarmıştı.

Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğusundaki sahil bölgesi Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yılın ardından geçen Ekim ayında yeniden ziyarete açılmıştı. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği askeri harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Maraş, öncesinde Kıbrıs'ın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevirilerek askeri bölge ilan edilmişti.