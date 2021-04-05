Ürdün'de ev hapsindeki Prens Hamza: Ordunun emirlerine uymayacağım

Ürdün'de hafta sonu ev hapsine alınan Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin paylaştığı bir sesli mesajda, ordunun kendisine verdiği "dışarıyla iletişim kurmama" emrine uymayacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza, ev hapsine alındıktan sonra bir sesli mesaj paylaştı. Mesajda, Prens Hamza ordunun kendisine ev hapsinde dışarıyla iletişim kurmamasını emrettiğini ancak bu emre uymayacağını söyledi.

Prens Hamza'nın sesli mesajında şu ifadeler yer aldı: "Şu anda adım atıp gerginliği tırmandırmak istemiyorum ama 'Dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, kimseyle iletişim kuramazsın, sadece ailenle görüşebilirsin' dediklerinde bunlara tabii ki uymayacağım"

Prens Hamza bin Hüseyin, dün avukatı aracılığıyla ulaştırdığı video mesajında ülke liderlerini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçladı. Prens Hamza kendisine yönelik görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddedip herhangi bir komplonun parçası olmadığını ifade etti.

Kral Abdullah, Prens Hamza'nın 'Veliaht' unvanını 2004'te elinden aldı. Bu kararın, büyük oğlunu Kral olarak görmeyi uman Kraliçe Nur'a 'darbe' olarak görüldü.

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