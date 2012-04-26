Ürdün Başbakanı Ankara'da istifa etti

Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni, istifa ettiğini açıkladı. Hasavni istifa açıklamasını Ankara'daki temaslarını sürdürdüğü sırada yaptı.

Hasavni şunları söyledi: "Evet istifa ettiğim doğrudur. Bu bir zamandır düşündüğüm bir şeydi. Anayasadan kaynaklanan güçlerim hakkındaki bir anlaşmazlık sebebiyle böyle oldu."

Hasavni, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeyi hukukçu kimliği ile yapacağını kaydetti.

Yeni başkan Taravne

Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah, Hasavni'nin yerine eski Başbakan Fayez Taravne'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.