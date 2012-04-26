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Dünya

Ürdün Başbakanı Ankara'da istifa etti

Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni, Ankara temasları sırasında yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu

26 Nisan 2012 23:05

Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavni, istifa ettiğini açıkladı. Hasavni istifa açıklamasını Ankara'daki temaslarını sürdürdüğü sırada yaptı.

 
Hasavni şunları söyledi: "Evet istifa ettiğim doğrudur. Bu bir zamandır düşündüğüm bir şeydi. Anayasadan kaynaklanan güçlerim hakkındaki bir anlaşmazlık sebebiyle böyle oldu."
 
Hasavni, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmeyi hukukçu kimliği ile yapacağını kaydetti.
 
 

Yeni başkan Taravne

 
 
Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah, Hasavni'nin yerine eski Başbakan Fayez Taravne'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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