Ürdün: 10 kişiyi öldüren saldırganlar vuruldu

Ürdün'de güvenlik güçleri, Karak kentinde aralarında bir Kanadalı turistin ve dört polisin de bulunduğu 10 kişiyi öldüren dört silahlı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Militanlar, saldırılarının ardından kentteki kaleye kaçmışlardı.

Polis, "terörist haydutların" saklandıkları yerde intihar saldırısı yelekleri ve silahlar ele geçirildiğini duyurdu.

Ancak militanların hangi örgüte üye oldukları henüz belirsizliğini koruyor.

Militanlar iki polis devriye aracına ateş açmış ve daha sonra kaledeki polis karakoluna saldırmıştı. Kalede mahsur kalan bazı turistler bölgeye güvenlik güçlerinin gitmesiyle kurtuldu.

Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 27 kişi de yaralandı.

ABD'li turist Avinash Cavale BBC'ye yaptığı açıklamada, çatışma çıktığı sırada eşiyle kaleye gittiğini söyledi.

Cavale "Kale kapısına 20 metre yaklaşmıştık ki silah seslerini duyduk. Her taraftan farklı silahlardan ateş açılıyordu. Araçtan inmek üzereyken bize uzaklaşmamızı söylediler" dedi.

Kale ülkenin popüler turizm mekânları arasında yer alıyor.

Ürdün, ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en yakın müttefiklerinden biri.

Amerikan askerleri Ürdün'deki üste Iraklı ve Filistinli güçlerin yanı sıra küçük bir Suriyeli muhalif gruba da askeri eğitim vermişti.

Haziran ayında da Ürdün'ün Suriye sınırında bombalı araçla yapılan bir saldırıda 6 Ürdün askeri ölmüştü.