Uras'tan tepki çeken tweet: Porno kasetli CHP Grup Başkanvekili!

Eski Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Ufuk Uras'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı bir mesaj tartışmalara yol açtı. Uras, tweetinde, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi eleştirirken, 'Porno kasetli CHP grup baskan vekili, Akif Hamzaçebi' ifadesini kullandı. Uras, tepkilerin ardından hesabından yeni bir tweet atarak yanlış anlaşıldığını yazdı.

Uras, sosyal medyada tartışma yaratan tweeti, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi Dersim olayları sırasında idam edilen Seyid Rıza konusundaki görüşleri nedeniyle eleştirirken attı. Hamzaçebi'nin Uras'a dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Uras'ın, bugün (1 Ocak 2013) Twitter'da Hamzaçebi için yazdığı ve yeni yılın ilk sosyal medya tartışmasını yaratan mesaj şöyle:

"Porno kasetli CHP grup baskan vekili, Akif Hamza Cebi, "Seyid Riza'nin bir itibari yok ki, itibari iade edilsin," demis; sevsinler seni. "

'Anlaşılmadım'

Porno kasetli CHP Grup Başkanveli tweetiyle tepki çeken Ufuk Uras, anlaşılmadığını belirterek hesabından yeni tweet attı. Uras, 'Kişilik haklarını ihlal eden bir kaset olayının mağduru iken başka bir mağduriyete sırtını dönmesinin yanlış olduğunu vurgulamam anlaşılmadı' dedi.

Hamzaçebi dava açacak

Uras'ın bu tweeti CHP'lileri ayaklandırdı. CHP’nin TBMM Grup Basın Danışmanı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile ilgili kaset olayının daha önce mahkemeye gittiğini, mahkemenin sonuçlandığını ve pek çok kişinin mahkum olduğunu hatırlatarak, Hamzaçebi’nin Ufuk Uras’ı da mahkemeye vereceğini söyledi.

Uras'a olan tepkisini Twitter'da da dile getiren Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

''Ufuk Uras aynaya bakmıyor anlaşılan. TBMMde görev yaptığı süredeki tavırları tüm gazeteciler tarafından hala akıllardadır.''

CHP kaynakları da Ufuk Uras’ın bu çıkışını yeniden aktif siyasete girme isteği olarak yorumladı. CHP’liler, TBMM’de olduğu dönemde Ak Parti’ye pek çok kez destek veren Ufuk Uras’ın şimdi de CHP’lilere sosyal medya üzerinden sataşarak iktidar partisine doğru yol almaya çalıştığı yorumunu yaptılar.