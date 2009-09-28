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Politika

Uras'tan Baykal'a: Sen biliyorsun da ne oluyor

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, açılım sürecine destek veren ABD'li aktör Kevin Costner'ı eleştiren Baykal'a sert çıktı.

28 Eylül 2009 03:00

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, açılım sürecine destek veren ABD'li aktör Kevin Costner'ı eleştiren CHP lideri Deniz Baykal'a sert çıktı. Uras, Costner için "Şırnak'ın yerini biliyor mu?" diyen Baykal'a "Sen Şırnak'ın yerini biliyorsun da ne oluyor?" dedi.

Diyarbakır'da bulunan Ufuk Uras, AK Parti ve CHP'yi oy hırsızlığı ve ahlaksızlıkla suçladı.

CHP lideri Baykal'ın Kevin Costner'a yönelik açıklamalarına cevap veren Uras, "Deniz Baykal a bakıyorsunuz Holoywod'daki bir sanatçıya çakas atıyor. Baykal, aktör için 'Şırnak'ın yerini biliyor mu?' diye soruyor. Sen Şırnak'ın yerini biliyorsun da ne oluyor? Coğrafya bilgin iyi de Şırnak'a gidip oradaki şoven siyaseti açıkça savunacak bir durumda olabiliyor musun?" dedi.

Uras, "Bütün bu manzaraya baktığımda düzen siyasetçileri ile genetiği bozulmuş organizmalar arasında bir ilişiki var mı diye düşünüyorum? Bugünün meselesi Kürt açılımı diye konuşulan formda açılımdan çok bir saçılma halini nasıl engelleyeceğiz? Eğer AKP iktidarı bu konuda bir açılım yapacaksa bizim için elde var bir. Ama egemenler bildiklerini yapıyor. Bu dönemde nasıl bir yol haritası çıkacak, önümüzdeki hafta Meclis açılacak. Gündemde sınır ötesi operasyon var. Demek ki önümüzdeki süreçte sınır ötesi operasyona 'vet' diyen hiçbir siyasi özne ile siyaseten yan yana gelmemiz mümkün değil" diye konuştu.

"PKK, PKK olarak kalmak istiyor mu?"

TBMM'de 2010 bütçesinin konuşulacağını hatırlatan Uras, "Açılım yapacaksan bu açılımı 2010 bütçesine savaş bütçesi değil barış bütçesi yansıtacak mısın? Açılım yapacaksan seçim yasasını demokratikleştirecek misin? Yoksa yüzde 10 barajı ile CHP ve AKP yine el sıkışarak oy hırsızlığı yapacak en büyük ahlaksızlık olan hırsızlığını, sürdürecek mi? Bu yüzden önümüzdeki süreçte, önüne genel afı koyan, Anayasa değişikliğini koyan, yerel yönetimlerin yetkilerin artırılmasını koyan, silahlı siyasetten, açık siyasete ggeçişin şartları yani PKK'nın dönüşmesi, PKK'nın kendisi PKK olarak kalmayı istiyor mu? Böyle bir problem mi var dolayısıyla? Silahlı siyasetten açık siyasete, ABD ve Avrupa'da nasıl geçildiyse bunların yol haritaların çıkarılması gerekir" dedi.

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