Uras, ÖDP liderliğinden istifa etti

ÖDP’de uzun süredir yaşanan kriz Genel Başkan Ufuk Uras’ın istifasıyla yeni boyut kazandı. Dün istifa eden Uras partiyi olağanüstü kongreye götürmeye hazırlanırken ÖDP Parti Meclisi ise olağan kongre yapılmasını istiyor.



22 Temmuz seçimlerinde DTP’nin “Bin Umut Adayları” arasında İstanbul 1. Bölgeden bağımsız milletvekili seçilen Uras, parti içinde yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkanlıktan istifa etti. İstifasında “Yaşanan başarısızlığın sorumluluğu gereği kuruluşundan bu yana sürdürdüğüm genel başkanlık görevinden ayrılıyorum” diyen Uras’ın kongrede ise aday olmayacağı belirtildi.



Uras, istifasının ardından partiyi olağanüstü kongreye götürmeye hazırlanırken ÖDP Parti Meclisi ise olağan kongre yapılmasını istiyor.



Sürece nasıl gelindi?



10 Aralık Hareketiyle yollarını ayıran Uras, 22 Temmuz seçimleri öncesinde yeniden ÖDP Genel Başkanlığına aday olarak bu göreve seçildi. Uras’ın 22 Temmuz seçimlerinde DTP’nin bağımsız adayları arasında seçime girmesi parti içinde de tartışmalara yol açtı. Uras’a muhalif kesimler Uras’ın parti hukukunu çiğnediği eleştirisini getirmişlerdi.



Milletvekili seçildikten sonra parti içindeki Devrimci Yol geleneğinden gelen isimlerle tartışma yaşayan Uras, bazı gazetelerde ve televizyonlarda ÖDP’nin Ergenekon operasyonuna karşı gösterdiği tavrı, parti içinde milliyetçi kesimlerin olmasına bağlamıştı.



Çatı partisi tartışmalarında da Uras ile parti içindeki Devrimci Yol geleneğinden gelenler arasında ciddi görüş ayrılıkları olmuştu. Yaşanan tartışmaların ardından en son ÖDP Merkez Yürütme Kurulu yayınladığı bir bildiriyle Uras’ı isim vererek eleştirmişti.



Öte yandan, İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın ÖDP'den istifa etmesiyle TBMM'de temsil edilen parti sayısı da 7'den 6'ya düştü.