Uras: AKP'nin 2023 hedefleri Ecevit'ten

T24- Yazar Güngör Uras, AKP ve CHP'nin seçim beyannamelerinde yer alan "2023 yılı hedefleri"nin 57'inci Ecevit Hükümeti'nin “2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve Stratejisi”nde yer aldığını belirtti.



Uras'ın Milliyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (25 Nisan 2011) haberi şöyle:



AKP ve CHP’nin 2023 hedefleri ‘Ecevit’ten kalma



AKP ve CHP’nin seçim beyannamelerinde yer alan ve birbirine benzeyen 2023 yılı hedefleri rahmetli Ecevit’ten kalmadır.

Bu hedeflere, 57’nci Ecevit Hükümeti tarafından TBMM’ne sunulan ve TBMM’nin 27 Haziran 2000 tarihinde 697 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve Stratejisi” ni de içeren “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı” belgesinde yer verildi.

Resmi Gazete’de de yayınlanan TBMM Kararı’nda bakınız 2023 yılı hedefleri nasıl belirtilmiş?:

* Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına dönük amacımız, temel değerlerimizi ve kimliğimizi koruyarak bilgi toplumuna geçişin sağlanması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

* Bu kapsamda üniter yapının korunarak devletin yeniden yapılandırılması,toplumun eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi,gelir dağılımının düzeltilmesi, teknolojinin geliştirilmesi ve çevrenin korunmasının sağlanarak ekonomik ve sosyal yapıda dönüşümün gerçekleştirilmesidir.



Vazgeçilemez hedef % 7 büyüme





* Bu yapısal dönüşüm gerçekleştirilerek, yıllık ortalama yüzde 7 dolayında büyüme hızı sağlanacaktır. Büyümenin yaklaşık yüzde 30’u toplam faktör verimliğinin artırılması ile sağlanacaktır. Böylece 1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başı gelir 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılacaktır.

* 2023’de Türkiye, 1.9 trilyon dolar milli gelir ile dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacaktır.

* Okullaşma oranı ilk ve orta öğretimde yüzde 100’e yüksek öğretimde yüzde 50’ye çıkarılacaktır.

* 2010’a kadar yoksulluk sınırı altındaki nüfus önemli ölçüde yoksulluktan kurtarılacak.

* 2000’de milli gelirin yüzde 22’si dolayında olan toplam yatırım harcamaları 2023 yılında yüzde 27 civarına yükseltilecektir.

* Türkiye 2010‘larda “bölgesel” güç, 2023’de “küresel” güç haline gelecektir.

* AB’ye tam üyelik süreci, uluslararası norm ve standartlara uyum ve bilgi toplumunun gerektirdiği koşulları yerine getirme yönünden önemli bir fırsat olarak değerlendirilecektir.

(Burada 2001-2023 Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve Stratejisi belgesinin belli bölümlerini özetledim. Konuya ilgi duyanlar Resmi Gazete’de yayınlanan belgenin tamamını okuyabilirler.)



Önemli olan “icraat”



2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Gelişmenin Temel Amaçları ve Stratejisi isimli belge, 2000 yılında Ecevit hükümeti zamanında Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanmış, TBMM’nde oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Ecevit’in başkanlığındaki 57’nci hükümet, DSP,MHP ve ANAP ortaklığı ile kurulan bir hükümetti. D. Bahçeli ile M.Yılmaz, hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Devlet Planlama Teşkilatı ile Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Tunca Toskay idi. O yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı sorumluluğunu Akın İzmirlioğlu taşıyordu.

2023 hedeflerinin hemen her parti tarafından benimsenen ortak hedefler olması, zaman içinde değişmemesi önemlidir. Ama daha da önemlisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak doğru ekonomi politikalarının uygulanmasıdır.

Doğru ekonomi politikaları uygulanamaz ise zaman boş yere geçer. Hedeflere ulaşmak hayal olur.