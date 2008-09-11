Uras: 12 Eylül hala sürüyor

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin, hala bu darbenin izlerinden ve sonuçlarından kurtulamadığını söyledi.

Uras, 12 Eylül askeri müdahalesinin 28. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, toplumun 12 Eylül'ün yarattığı Anayasadan ve demokrasi ile alakası olmayan birçok yasadan, seçim ve siyasi partiler yasalarından, demokratik hukuk ilkeleri ile bağdaşmayan yargı sisteminden, çalışana düşman iş yasalarından kurtulamadığını savundu.

Uras, şöyle dedi:

"Türkiye, 12 Eylül ile birlikte başlatılan neo-liberal ekonomi politikalarının toplumda yarattığı işsizlik ve yoksulluktan kaynaklanan yıkımı ve yolsuzluklar düzenini düzeltemedi. Toplum, Türkiye'yi 12 Eylül'e iteleyen derin devlet ve Ergenekon ilişkilerinden kurtulamadı.

Aradan 28 yıl geçti. Bugün Türkiye'nin gündemi yine demokratikleşmedir, yargı reformudur, aş, iş ve yoksulluğa karşı mücadeledir, yolsuzluğu ezmektir, Ergenekon rumuzlu devlet içi çetelerle, yeni darbe heveslileri ve derin devletle hesaplaşmadır, 12 Eylül darbecilerini yargılamaktır, siyasal ve toplumsal alan üzerindeki askeri vesayetten kurtulmaktır."



Hortumculuk sürüyor



Açıklamasında, "Türkiye'de medya-ticaret-siyaset arasında yolsuzluk ve rüşvet bağlarının güçlenmesi de tarikat-cemaat ilişkilerinin yarattığı yolsuzlukların gelişmesi de bu dönemin ürünüdür" ifadesini kullanan Uras, şöyle devam etti:

"AKP'nin yolsuzluk ve usulsüzlüğü örtmek için iktidar olanaklarını bir tehdit olarak kullanması da medya sahiplerinin basın-yayın olanaklarını ekonomik çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanması da 12 Eylül'le birlikte gelişen Özalizmin sonucudur.

Deniz Feneri, Şaban Dişli ve belediyelerdeki yolsuzluklar da 'hayırseverlik' kisvesi altında patlayan ve insanların iyilik duygularını kullanan yolsuzluk da yılların bataklığının ve hortumculuğunun devamıdır."



Pislik her tarafa bulaştı



ÖDP Genel Başkanı Uras, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmadığı müddetçe işin çığırından çıktığını belirterek, olağanüstü bir çürümenin ve ahlaki krizin "dal budak" sardığını, çalkantı arttıkça da pisliğin her tarafa bulaştığını bildirdi.

Uras, şunları kaydetti:

"Ekonomi ve siyaset üzerinde demokratik denetim artmadığı, devletin ve siyasi alanın şeffaflaşması sağlanmadığı, toplumun örgütlenmesinin önündeki engeller temizlenmediği, demokratik hukuk işleyişi yerleşmediği müddetçe, bu çürüme devam edecek."