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Dünya

Uranyum takasında yeni formül

Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı ve Brezilya Dışişleri Bakanı İran ile Batılı ülkeler arasında uranyum takasını öngören yeni formülü ele aldı.

16 Mayıs 2010 03:00

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, İran ile Batılı ülkeler arasında uranyum takasını öngören yeni formülü ele aldı.


Uranyum takasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İran'a gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile Tahran'da bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sarayında yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede uranyum takasına ilişkin üç ülkenin ortak bir formülü ele aldıkları belirtildi.


Olumlu bir havada geçtiği ifade edilen görüşmenin asıl amacının, İran'ın nükleer enerji programı konusunda ortaya çıkan sorunların barışçıl biçimde ele alınarak bir çözüme kavuşturulması olduğu ifade edildi.


Bakanlar arasındaki görüşmenin ardından üç ülke teknik heyetlerinin müzakerelere devam ettiği kaydedildi.


Davutoğlu, Mutteki ve Amorim'in ilerleyen saatlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.
İran ile Batılı ülkeler arasında uranyum takasına ilişkin müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine Tahran yönetimi kendi imkanlarıyla uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemini başlatmış, Batılı ülkeler ise yeni yaptırımlar konusunu ele almıştı.


BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri Türkiye ve Brezilya, yeni yaptırımlara karşı çıkıyor ve sorunu barışçıl ve diplomatik yollarla çözmeye çalışıyor.

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