-''Ünye de Fatsa Arası''nın galası yapıldı İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Ünye de Fatsa Arası'' belgeseline ilişkin, ''Yerel zekayı, yerel heyecanı, şehrini ve toprağını sevmeyi bilen insanların hikayesini, hayatını burada gördük'' dedi. Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda yapılan ''Ünye de Fatsa Arası'' belgeselinin galasında konuşan Şahin, belgeselde görülenlerin aslında kendilerine yabancı olmadığını, gerçek hayatta da her gün aynısını yaşadıklarını belirterek, belgesel yönetmeni Esra Alkan'ın, Ünye ve Fatsalılar'a kendi hikayelerini anlattığını söyledi. Ünye ve Fatsalılar'ı sadece kendilerine değil, dünyaya da anlatan bu belgeselin galasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Ünye ve Fatsa ilçeleriyle, köyleriyle birbirini seven, birbirine yakışan insanlarız. İşte bu gece o yakışmışlığın şakımasını görüyoruz. Bu belgesel, o yakışmışlığın bir ifadesidir. Bu bir dostluk ve kardeşlik hareketidir, ama uzaktan bakanlar, 'Acaba orada bir kavga mı var?' diye yanılabilirler. Halbuki oradaki ilişki bir dostluktur, kardeşliktir. 'Ünye de Fatsa arası' lafta kalmıştır. Ünye, Fatsa, Ordu insanı birçok toplumun yapamadığını başarmış, bunu bir türkü olarak algılayıp, üzerine dostluk ve kardeşlik tohumlarını ekmişlerdir. Bugün Ünye ile Fatsa'nın arası kalmadı artık. Ünye bir, Fatsa bir. Bu akşam ancak denebilir ki; 'Ünye de Fatsa orası'. Ordu büyük bir çınardır. Bu çınarın büyük dalları var. İşte onun bir dalı Fatsa, onda önceki dalı Ünye. Kim demiş Ünye, Fatsa ayrı?'' Şahin, bir gazetecinin, ''Ünye de Fatsa arasında ne olmuş?'' şeklindeki sorusuna karşılık, ''Arada hiçbir şey yok. Gördüğünüze inanın'' dedi. Galanın ardından çıkışta gazetecilerin, ''Belgeseli nasıl buldunuz?'' sorusuna karşılık Bakan Şahin, espriyle, ''Kolay bulduk. Adrese doğru yola çıktık ve adres doğru çıktı. Beyoğlu Atlas Sinemasında belgeseli bulduk. Bulduğumuz belgeseli izledik'' yanıtını verdi. Şahin, belgesele ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: ''Yerel zekayı, yerel heyecanı, şehrini ve toprağını sevmeyi bilen insanların hikayesini, hayatını burada gördük. Ünye'yi sevmenin, Fatsa'yı sevmenin aynı zamanda Türkiye'yi sevmek olduğunu gördük. Ünye ile Fatsa arasında var olduğu söylenen rekabetin aslında çok güzel bir şey olduğunu gördük. Birlikte yapmanın ve başarmanın örneğini gördük. Kim demiş Ünye ile Fatsa arasında sıkıntı var. Sıkıntı olsa film olur muydu, böyle bir belgesel olur muydu?'' Belgesel, kuruldukları günden beri tatlı bir atışma içinde olan Ünye ile Fatsa'daki insanların birbirlerine üstünlük sağlama mücadelesini anlatıyor. Filmde, Fatsalı olan Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı ile eşi Bengü Saygılı'nın Fatsa'daki düğünü de yer alıyor. Türkiye'nin, Kültür Bakanlığı destekli ilk mizah belgeseli olduğu belirtilen ''Ünye de Fatsa Arası'', 23 Aralık Cuma gününden itibaren bir hafta boyunca Beyoğlu Atlas Sinemasında her gün sadece 11.00 matinesinde izlenebilecek.