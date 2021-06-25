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Koronavirüs

Ünye'de bir sitede 'Delta' varyantı tespit edildi; 56 kişi karantinaya alındı

25 Haziran 2021 11:27

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir sitede oturan Azerbaycan uyruklu kadında 'Delta' varyantı tespit edildi. Temaslı 56 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi’nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı. Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

 

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