-Unvanını ABD'liye kaptırdı CHICAGO (A.A) - 20.09.2011 - ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan (22), dünyanın en kısa kadını olarak Guiness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan Jordan'ın boyu sadece 69 santimetre. "Herkesin kendine güvenmesi gerektiğini" vurgulayan genç kadın ve boyu 98 santimetre olan erkek kardeşi Brad Jordan (20), "dünyanın en kısa kardeşleri" rekorunun da sahibi oldular. Dünyanın en kısa yaşayan kadını rekorunun bundan önceki sahibi 72 santimetre boyundaki Elif Kocaman'dı.