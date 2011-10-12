-Ünvanı uğruna canından oldu JOHANNESBURG (A.A) - 12.10.2011 - Güney Afrikalı boksör Anele Makhwelo'nun, ünvan maçının ortasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Boks Federasyonu yetkilisi Dick Nkuna, geçirdiği iki ameliyattan sonra komaya giren Makhwelo'nun dün gece ülkenin orta kesimlerindeki Bloemfontein kentinin üniversite hastanesinde öldüğünü açıkladı. Nkuna, Güney Afrika tüy siklet şampiyonluğu için şampiyonluk ünvanını elinde bulunduran Doctor Ntsele ile cuma günü karşılaşan Makhwelo'nun, maçın dokuzuncu raundunda sol bacağındaki ağrıdan şikayet ettiğini, ring doktorunun boksörü muayene ettikten sonra acilen hastaneye kaldırılmasını istediğini ifade etti. Makhwelo'nun beynindeki damarlarında meydana gelen tıkanma yüzünden öldüğü sanılıyor.