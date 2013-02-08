Unutulmaz sahnelerin oteli yenilendi

Büyük Tarabya Oteli'nin restorasyonu tamamlandı. Türk filmlerinin unutulmaz sahnelerinin çekildiği otel baştan aşağı yenilendi.



100'e yakın eski Türk filmine evsahipliği yapmış Türkiye'nin üçüncü 5 yıldızlı oteli olan Büyük Tarabya Oteli, baştan aşağı yenilendi.

Otel Müdürü Bora Göymen, "Odaların güneş ışığından yararlanması için mümkün mertebe cam kullanmaya çalıştık. Kral Dairesi'nde salon 280 metrekare büyüklüğünde. İki odası, balkonu ve terası var" açıklamasında bulundu.

Otelin içine daireler inşa edildiğini de belirten Göymen, "Uzun süreli konaklamayı tercih edenler için 30 adet özel apartman dairemiz var. İki oda bir salon, tam anlamıyla bir ev. İçinde istediğiniz herşey var. Mutfak, banyo, kurutma makinesi ve büyük dolap alanları" dedi.

Dairelerin yanı sıra 168 delüks misafir odası, 79 süitin yer aldığı Büyük Tarabya Oteli'nin geçmişi çok eskilere dayanıyor.

1900'lü yılların başında yapılan otel yanınca Emekli Sandığı oteli tekrar yaptırdı.

1964'te tekrar hizmete açılan otel; cemiyet hayatının 5 çayları, unutulmaz partileri ve Türk filmleri setlerine yaptığı evsahipliğiyle hep gözönünde oldu.

2006 yılında 145 milyon liraya satılan otelin, içine 200 milyon dolar harcandı.

Otelin resmi açılışı 12 Şubat Salı günü gerçekleşecek.