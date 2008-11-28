Unutulmayanlar!..

İki takım da birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini 7'şer golle aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada ezeli rakibini 7-1 yenmeyi başardı.







LİGDE FARKLI SKORLAR

Ligde ise Beşiktaş, 6 Ocak 1990 tarihinde Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 16 Mayıs 1987 ve 21 Kasım 1987'deki lig maçlarında ezeli rakibini 4-0'lık skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyeti 7 Mart 1976'da 3-0'lık sonuçla aldı.



EN GOLLÜ MAÇLAR

Ezeli rakipler arasında 84 yıllık rekabette geride kalan 320 maçta penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler toplam 9 gol izledi. 11 Ağustos 1974 tarihinde İnönü Stadı'nda yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, 84 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Ayrıca, 19 Mayıs 1955'de yapılan Atatürk Kupası maçı da 4-4 berabere sonuçlanırken, 1 Temmuz 1960'deki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı.



GOLCÜLER

Ezeli rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen ''Baba'' lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez ezeli rakiplerinin filelerini havalandırdı. Fenerbahçe adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.



EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı ise Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısına 64 kez çıktı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.



İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Ezeli rekabetin 84 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şöyle:

Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz.



BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATANLAR

Ezeli rekabet tarihinde bir maçta bir futbolcunun attığı en fazla gol, 4 olarak kayıtlara geçti. 18 Haziran 1926 tarihinde şimdiki Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu yerde yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakadaki gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.



İLK RESMİ MAÇ

Ezeli rakipler arasında ilk resmi maç 12 Kasım 1926 tarihinde oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu ve Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski ve Saffet Akbaş, kendi kalelerine gol attılar.



İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 51. sezonunu geçiren profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959 tarihinde yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.



İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR

Ezeli rekabetin 84 yıllık geçmişinde her iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde iki takım formasıyla da gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre ve Tümer Metin, hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.



İLK GECE MAÇI

Ezeli rekabet tarihindeki ilk gece maçı ise 12 Haziran 1960 tarihinde, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı. Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.



EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ 1-0

Ezeli rakiplerin geride kalan 320 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe Beşiktaş'ı 37, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 36 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 84 yıllık derbi tarihindeki toplam 73 maçta sporseverler 1'er gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan ezeli rakipler ayrıca 28 kez de 0-0 berabere kaldı.



HASRET MAÇLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi.

Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 5 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.



HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan ezeli rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. 4 Mayıs 1983 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlandı, ancak Beşiktaşlı Mehmet Ekşi'nin çift sarı karta rağmen oynadığının anlaşılması üzerine Fenerbahçe karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı.



16 Eylül 2000 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda yapılan lig maçında ise Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ancak Fenerbahçe, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, şimdi Beşiktaş'ın başında bulunan teknik direktör Mustafa Denizli 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce, siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti hükmen olarak tescil edildi.



KALECİ PANCU

Ezeli rakiplerin 2004-2005 sezonunda Kadıköy'deki randevusu Türk futbol tarihine geçti. 17 Nisan 2005 tarihinde FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan maç adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu. Beşiktaş kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda, siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş Kulübü, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırmıştı.

