-UNUTULAN LİMON FİDANI, KÜTÜPHANEDE 12 METRELİK AĞAÇ OLDU GÜMÜŞHANE (A.A) - 16.08.2010 - Gümüşhane'de 44 yıl önce bir polis memurunun kütüphaneye bıraktığı, ancak büyüdüğü için alamadığı limon fidanı, bina içinde 12 metrelik bir ağaç oldu. Alınan bilgiye göre, 1966 yılında Gümüşhane'ye atanan ve soyadı öğrenilemeyen polis memuru ''Hakkı'', beraberinde bir saksı içinde getirdiği limon ağacını, kiraladığı evde koyacak yer bulamayınca kentten ayrılırken geri almak amacıyla il merkezindeki 1960 yılında yapılan Halk Kütüphanesi'ne emanet bıraktı. 2 yıl sonra başka bir ile atanınca ağacı almak için kütüphaneye gelen polis memuru, limon fidanının götürülemeyecek kadar büyüdüğünü görünce kütüphaneye armağan etti. Kütüphane çalışanlarınca saksıdan çıkartılarak giriş kattaki bölüme dikilen limon fidanı, aradan geçen 44 yıllık sürede büyüyerek, 12 metre boya ulaştı. -KÜTÜPHANENİN SEMBOLÜ OLDU Kütüphanede 17 yıldır memur olarak çalışan Sıtkı Gül AA muhabirine yaptığı açıklamada, limon ağacının kütüphanenin sembolü haline geldiğini belirterek, şunları anlattı: ''Kütüphanemize ilk kez gelenler hemen limon ağacına bakıyorlar. Hayranlıkla ve dikkatle limon ağacını inceliyorlar. Emekli olan bir arkadaşımız limonun tarihçesini yazarak gövdesine astı. Biz de soru soranlara ağacın gövdesindeki yazıyı okumalarını öneriyoruz. Arkadaşlarımız ile 20 günde ya da ayda bir tozlanmasını önlemek için baştan aşağıya yıkıyoruz. Kapalı yerde olduğu için büyümesini sürdürüyor, çok büyümesini önlemek için budamasını da yapıyoruz. Kuruyan yapraklarını temizliyoruz. Kısacası gözümüz gibi bakıyoruz. Binamıza ayrı bir güzellik vermesi yanında aynı zamanda oksijen deposu görevi de görüyor.''