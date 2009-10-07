Unutkanlık spreyi

Bilim insanları, yatmadan önce alınan ve hafızayı iyileştirdiği söylenen yeni bir burun spreyi geliştirdi.



Spreyin içerdiği bir molekülün, insanların rüya gördükleri aşamada (REM, gözlerin hızlıca hareket etmesi) hatıraları kaybetmemelerini sağladığı belirtiliyor.



Spreyin aynı zamanda öğrencilere sınava hazırlanırken büyük yardım sağlayacağı da belirtilirken, spreyin yalnızca iyi bir uyku öncesinde alındığında etkili olduğu kaydediliyor. Araştırma ekibi, insan vücudunun bağışıklık sisteminde interleukin-6 (IL-6) adlı bir molekülün burundan alınması halinde beynin REM sırasındaki duygusal ve rutin anıları unutmamasına yardımcı oldugunu keşfetti.



Araştırma ekibinde yer alan Almanya'daki Lubeck Üniversitesi nöroendokrinoloji bölümünden Lisa Marshall, 17 sağlıklı genç erkekten laboratuvarda iki gece geçirmelerini istediklerini belirtti.

Denekler, her gece duygusal ya da nötr kısa bir hikayenin okuduktan sonra burunlarından içinde interleukin-6 ya da fonksiyonsuz madde bulunan spreyi sıkarak uyudu. Müteakip uyku ve beynin elektrik aktiviteleri gece ve ertesi sabah boyunca gözlendi. Deneklerden iki hikayeden akıllarında kalan şeyleri yazmaları istendi.



IL-6 moleküllü spreyden alanlar daha fazla kelime yazdı. Amerikan Deneysel Biyoloji Derneği (FASEB) dergisi genel yayın yönetmeni Dr. Gerald Weissmann, bulguların disiplinler arası bilim açısından son derece heyecan verici olduğunu, daha önceden söz konusu molekülün bilinci etkileyen bir faktör olduğunun bilinmediğini söyledi. Araştırma, FASEB dergisinde yayınlandı.