Ünsal Hoca'yı son yolculuğuna uğurladık

T24 - Beyin damarlarındaki pıhtılaşma nedeniyle yaşamını yitiren iletişim ve sosyoloji biliminin duayeni Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Prof. Dr. Oskay için ilk tören öğretim görevlisi olarak yıllarca görev yaptığı ve bir dönem dekanı olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapıldı. Fakülte binasına getirilen Oskay’ın tabutu, arkadaşları tarafından Türk bayrağıyla sarıldı. Törene Oskay’ın kızı Defne ve Dalya ile oğlu Çınar Oskay’la birlikte Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, iletişim dünyasından tanınmış isimler, eski ve yeni öğrencileri katıldı. Oskay’ın naaşı önünde saygı duruşuyla başlayan törende Oskay’ın hayatından kesitler anlatıldı. Çınar Oskay, “Babam hayatının en güzel yıllarını bu okulda geçirdi. Bizim kadar öğrencilerine de çok yakın bir insandı. Gazetelerde çıkan haberleri ailecek okuyoruz. En çok hoşumuza giden öğrencilerinin anlattığı anılar oluyor. Hepinize teşekkür ederim" dedi.





Her fırsatta okumayı öğütlerdi



Ardından söz alan Ünsal Oskay’ın arkadaşları ve öğrencileri onunla ilgili hatıra ve düşüncelerini anlattı. Konuşmalarda Ünsal Oskay’ın derslerinin öğrenciler tarafından tıklım tıklım doldurulduğu, başka ilgisiz bölüm ve hatta üniversitelerden dersini dinlemeye gelen öğrencilerin olduğu, Oskay’ın entelektüel birikiminin öğrencilerin yolunu aydınlattığı, zeki ve çalışkan bir duygu insanı olduğu, öğrencilerine her fırsatta okumayı öğütlediği, anlattığı konularla ilgili kitaplar önerdiği, okula scooter motosikletle gelecek kadar komplekssiz biri olduğu, daha insanca bir dünya için hep Marks’ı işaret ettiği ancak Marksizmi eleştirmekten de geri durmadığı dile getirildi.



Oskay’ın naaşı, daha sonra arkadaşları ve öğrencilerinin alkışlarıyla cenaze namazı için Teşvikiye Camii’ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Oskay’ın ailesi, arkadaşları ve öğrencilerinin yanında iletişim, sanat ve siyaset dünyasından tanınmış isimler katıldı. İzzet Günay, Ali Poyrazoğlu, Sezen Cumhur Önal, Cahit Berkay, Ertuğrul Özkök, Doğan Hızlan, Mehmet Yakup Yılmaz, Ali Kırca, Nuri Çolakoğlu, Tayfun Devecioğlu, Zafer Mutlu, Cüneyt Özdemir Oskay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.





Özkök: Popüler kültürü ilk farkedenlerdendi



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Oskay’ın popüler kültür denilen ve yeni oluşan kültürü Türkiye’de ilk farkeden insanlardan biri olduğunu ifade ederek, “Bütün hayatı boyunca da popüler kültürün önemi üzerine dikkat çekti. Çünkü 1960’lı yılların sonlarında daha henüz, bu oluşan popüler kültür önemsenmiyor, ciddiye alınmıyordu. Yani İbrahim Tatlıses’i ciddiye alan insan yoktu. Bunun sosyolojik olarak ne anlama geldiğini anlayan insanlar yoktu. Ünsal Oskay, ilk defa bunun toplumları çok yakından ilgilendiren çok önemli sosyolojik fenomenler olduğunu anlayan insandı ve bizlere bu teorik çerçeveyi o verdi. Türkiye’de yeni bir iletişim insanı ve profilinin doğmasında Oskay’ın bize çizdiği o teorik çerçevenin çok önemli rolleri oldu. Modernlikten anlayan, dünya nereden nereye gidiyor bunu anlayan insandı. Çok önemli bir iletişim bilimcisiydi” dedi.





Hızlan: Yazıları küresel anlam taşıyor



Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ise “Oskay hakkında benim için önemli olan bir toplumun, bir insanın estetik ve bireysel özellikler kazanması için yazdıklarıdır. Kitaplarında biliyorsunuz ki en güzel yanları müzikle, edebiyatla, okumayla ilgili yazdıklarıdır. Ünsal hocanın bir özelliği vardı. Toplumumuza, bize dair bir konuyu incelerken irdelerken, onu batıdaki akım ve durumlarla da karşılaştırarak yazardı. Yani onun yazıları, büyük ölçüde vardığı yargılar, tespitler küresel bir anlam ve önem taşır. O bakımdan onun yazılarını ve kitaplarını bir kere daha okumaya başlıyorum ve herkesin de okuması kanaatindeyim" dedi.



Oskay’ın cenazesi Teşvikiye Camii’ndeki cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İletişim biliminin kurulmasına büyük emek verdi



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın vefatından ''üzüntü duyduğunu'' bildirdi.Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Günay, Prof. Dr. Oskay'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Günay, şunları kaydetti:''Türkiye'de iletişim biliminin kurulması ve gelişmesi çalışmalarına büyük emek veren, önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Ünsal Oskay'ın vefatından büyük üzüntü duydum.Değerli hizmetleri ve eserleriyle daima saygıyla anacağımız merhum Oskay'a Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum.''





"Tükiye için büyük kayıp"



Prof. Dr. Ünsal Oskay Oskay'ın kızı Defne Oskay babasının "aydın bir beyin" olduğunu söylerken, Türkiye'nin değerli bir bilim adamını, "bir kıymetini" kaybettiğini ifade etti. Oskay, " Biz onun entelektüel düzeyinde değiliz belki, ancak biliyorum ki Türkiye için büyük bir kayıptır. Kendi adıma bir daha gelemeyecek olanı kaybettim, geri gelmeyecek. Çok üzgünüz" diye konuştu.





"Derslerine sıralar yetmezdi"



Prof. Dr. Oskay'ın Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda iken öğrencisi olan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Yıldız Oskay'ın eşine az rastlanır bir hoca olduğunu söyledi. Kendi hocasının olması dışında, Oskay'ın iletişim sosyolojisi konusunda söz sahibi olan birçok ismin de hocası olduğunu belirten Yıldız şunları dedi: "Geriye dönüp baktığımda derslerini hatırladığım az sayıdaki hocadan biri. Sıralar yetmezdi onun dersleri için, 100 öğrenci dersini alıyorsa, 200 öğrenci gelirdi onu dinlemeye. Yerlere oturarak dinlenirdi onun dersleri. Sıkmadan, eğlendirerek, keyifle anlatan nadir hocalardandı. Kendisini saygıyla ve minnetle anıyorum. Türk akademik dünyası için çok büyük bir kayıp, bizler çok önemli bir düşünürümüzü kaybettik."





"Nükteli ve hümanistti"



Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı ise, Oskay'ı "Büyük saygı duyduğum bir üstattı" sözleriyle anarken, "İletişim alanındaki çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiği gibi, onun çalışmaları sosyoloji ve antropolojiye de büyük katkıda bulunu. Ünsal hoca son derece, karmaşık problemleri çözebilecek kavramları da bize kazandıran bir insan oldu" diye konuştu. Prof. Dr. Oskay'ın ölüm haberini aldığı anda, hemen onun olduğu yaptığı katkıları düşündüğünü ifade eden Narlı şöyle devam etti: "Her zaman nükteli ve çok hümanist bir yaklaşımı vardı olaylara karşı, o bizi en çok etkileyen yanıdır. Bilim insanı olmasının yanı sıra toplumsal olaylara yaklaşımındaki hümanist boyuttur onun derinliği ve en acımasız sosyal sorunla karşı karşıya gelirken nükteli bir dille o olayı bize anlatabilmesi...Bütün bunlar onu çok biricik bir konuma taşıyor."





Prof. Dr. Oksay'ın özgeçmişi



Oskay, 1939 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. İlk yazısı, 1959-1960 yılında, Pazar Postası'nda yayınlandı. Sonraki yıllarda Son Baskı, Yeni Tanin, Akis ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 1966-1967'de, ABD'de Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi'nde, 'özel öğrenci' olarak 37 kredilik bir eğitim gördü. Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda asistanlığa başladı. 1972 yılında TRT Toplumsal Araştırma Büyük Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl, Kültür Değişimi Modelleri teziyle, doktorasını tamamladı. 1982'de 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri tez çalışmasıyla doçent, 1989 yılında profesör oldu. Ankara SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda, Bursa Akademisi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Oluşum, Forum, Akis, 7 Gün, Devrim, Yeni Gündem, Somut, Birikim, Argos, Varlık, Hürriyet Gösteri, gibi dergilerde yazdı.



Kitapları



Gelişim Açısından Kültür Değişimi, (doktora tezi, Ankara, 1971), Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon,(1972 TRT Büyük Ödülü), Göç ve Gelişme 1976, XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri 1982, Çağdaş Fantazya 1982, Müzik ve Yabancılaşma 1982, Estetize Edilmiş Yaşam 1983, İletişimin ABC'si 1992.



Çeviri kitapları



Walter Gellhorn, Amerikan Hakları Anayasasının Uygulanması 1965, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş 1968, Bertrand D. Wolf, Devrim Yapan Üç Adam 1968, T.B. Bottomore, Toplumbilim 1972, Maurice Duverger, Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş 1973; Wright Mills, İktidar Seçkinleri 1974, John King Fairbank, Çin'in Sömürgeleşmesi ve Amerika'nın Çin Politikası 1976, G. Osipov, Toplumbilim Teori ve Yöntem Sorunları 1977, Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün 1979, Ernst Bloch, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno-Derleyen Fredric Jameson, Estetik ve Politika 1985, Lewis Henry Morgan, Eski Toplum 2 cilt 1987, Martin Jay, Diyalektik İmgelem 1989, Bernard Lewis, İslâm'ın Siyasal Söylemi 1993.

