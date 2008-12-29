'Ünlülerin sağlık hurafeleri halkı aldatıyor'

Uzmanlar bilmedikleri sağlık konularında ahkâm kesen ünlü isimlerin halkı yanılttığını düşünüyor.



Kate Moss'dan Kelly Osbourne'a, Demi Moore'dan yeni seçilen Başkan Barack Obama'ya ünlüler, kimi zaman sağlık ve bilim konusunda görüş beyan etmekten geri durmuyor.



İngiltere'de, Sense About Science isimli örgütün yaptığı derleme, sanatçıların ve hatta politikacıların, söz konusu bilim sağlık olduğunda yanlış bildiklerini kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmediğini ortaya koydu.



Listede yer alan örnekler bir hayli dikkat çekici. Örneğin Sharon ve Kelly Osbourne doğum kontrol haplarının kansere yol açtığına inanırken, Demi Moore'un kanını çeşitli zehirlerden temizlemek için "eğitimli sülükler" kullandığını söylemesi doktorları bir hayli şaşırtmış.



Diğer yandan ABD'nin yeni seçilen Başkanı Barack Obama, bilim tam tersini söylese de, kızamık ve kabakulağa karşı geliştirilen MMR aşısının otizme sebep olduğuna inancını koruyor.



Top model Kate Moss'un ise "Tayland'da bir kaplıcada sebze ve meyveye dayanan sıkı bir detox diyetine girdim" açıklamasına doktorlar şu yorumu yapıyor:



Bu tür rejimler protein gibi önemli besinleri içermiyor. Siz olun, söz konusu sağlık olduğunda ünlülerin değil, doktorunuzun tavsiyesine kulak asın.

