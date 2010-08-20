Ünlülerin referandum cevapları...

T24 - Referanduma sayılı günler kala, ünlülerde yavaş yavaş renklerini belli etmeye başladı...





LALE MANSUR: EVET



Anayasa paketinin askeri vesayetten çıkmak için önemli bir adım olacağını düşünüyorum.



RUTKAY AZİZ: HAYIR



Yargının siyasallaştırılması giderek Türkiye’de demokrasiye darbe vuruyor. Sanatçıların büyük bir çoğunluğu ‘hayır’ noktasında buluşuyor. Gerçek sanatçılar da duruma bu açıdan bakmakla yükümlüdür.



BEDRİ BAYKAM: HAYIR



Anayasa bir toplumsal mutabakattır ve değişiklikler genel uzlaşmayla yapılır. Burada tek partinin dayatması vardır. Bu dayatmacılığa karşı sessiz kalmayacağız.



ORHAN GENCEBAY: EVET



12 Eylül anayasasının değişmesini istemekle birlikte bunun bir konsensüs dahilinde olması gerek. Bu referanduma giderken halkımızın tüm bu detayları bilmediğinden eminim. Bilmesi de mümkün değil. Halkımız neye evet, neye hayır dediğinin farkında olmayabilir. Kimse halkımızı kandırmak niyetinde olmaz, öyle bir şeyi aklımın ucundan geçirmek istemiyorum. İyi olanı yapmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Ama bunu halkımıza iyi anlatmalıyız. Anlayabilirsek referandum daha sağlıklı olur.



MÜJDAT GEZEN: HAYIR



Madde madde değil, paket halinde oylama isteniyor. Muhalefet partilerinin dediği gibi, iki maddeyi paketten çıkarsalar 'evet' diyeceğiz belki de...



SERAY SEVER: EVET



Herkesin oy kullanması gerektiğine inanıyorum. ben de oy kullanacağım. İnsanlar sandığa gidip özgürce oylarını kullanmalı.



CAHİT BERKAY: HAYIR



Çünkü bu Anayasa, 12 Eylül cuntasının getirdiği abuklukları kaldırmıyor ki... 12 Eylül’ün ürünü seçim barajı ve dokunulmazlıkları kaldırmıyor. Keşke AK Parti bunları değiştirebilseydi de “Evet” deseydim...



ROJDA DEMİRER: HAYIR



Hayır oyu vereceğim... Bu paketin 12 Eylül’ün getirdiklerini değiştirmekle ilgisi yok. Tek benzer yanı referandumun tarihidir. 12 Eylül’ü hayatımızdan çıkaracak tatmin edici bir değişiklik görmedim. Bu toplumun huzura ve iç barışa ihtiyacı var ve hükümetin bu paketi bunları karşılamıyor.



SEZEN AKSU: EVET



Eksiklerine rağmen evet diyeceğim. Dört dörtlük, gerçek bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak çok daha kapsamlı ve özgürlükçü nihai şeklini alana kadar da evet demeye devam edeceğim.



SİNAN ÇETİN: EVET



Devletlerin seçilmişler tarafından yönetilmesini sağlamak atanmışların seçilmişlerin iş yapmasını engellemek ve bir daha darbe olmamasını garanti almak adına...



SEYFİ DURSUNOĞLU (HUYSUZ VİRJİN): HAYIR



Maddelerin, içinde kabul ettiklerim de var etmedikler de. Kabul ettiklerimin geçerli olması için evet, kaöbul etmediklerim için hayor demem gerek. Paket olarak sunulması esas problem, 8'ini kabul edecek insan 2'sini reddedecek. Bu işin referanduma kadar gelmemesi lazımdı. Bu problemleri mecliste halletmeliler.



TEOMAN: EVET



Kararımı AKP'yi değil, anaysa değişikliğinin Türkiye'ye iyi geleceğini düşünürek verdim: Evet! Bence şu anda yapılması gereken; eksiklik olsa da halihazırda elimizde olan bu paketi desteklemek.



Tartışmanın sadece 12 Eylül üzerinden yürümesi beni rahatsız ediyor. Oysa pakette daha pek çok demokratik hak mevcut. Erdal Eren, tabii ki 12 Eylül cuntası vahşetinin simge ismi.



Ama bu dönemin mağdurları yüz binlerce kişi, hatta artçı dalgalarıyla bütün Türkiye.



YEŞİM SALKIM: EVET



Referandumda evet oyu vereceğim. Çünkü bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Herkesin hayrına olacak şeyler varsa anayasa bile değişmelidir.