T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlülerin klip yönetmenine 'hayvan koleksiyonu' gözaltısı

Evde bulunan hayvanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlileri refakatinde Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

03 Temmuz 2016 17:41

İstanbul'da ticareti yasak olan, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen hayvanları koleksiyon ve beslemek amacıyla evinde tuttuğu iddia edilen Murad Küçük gözaltına alındı. Küçük ifadesinin ardından serbest kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir evde ticareti yasak olan ve yurda kaçak yollardan sokulan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatarak, adrese baskın düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adreste yapılan aramalarda, 1 şahin cinsi kuş, 2 atmaca cinsi kuş, 1 geko cinsi kertenkele, 1 yılan, 7 tarantula cinsi örümcek, 1 Sakallı Ejder olarak bilinen sürüngen, 1 baykuş, 1 gelincik, 1 piton cinsi yılan ve 1 bukalemun ele geçirildi.

Evde oturan, "Tarkan" , "Murat Boz" ve "Nilüfer" gibi ünlü sanatçıların klip yönetmenliğini yapan Murad Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün hayvan ticareti yapmayıp, belgesiz olarak koleksiyon ve beslemek amacıyla evinde hayvan bulundurduğu tespit edildi.

Evde bulunan hayvanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlileri refakatinde Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Yönetmen Küçük, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefetten" ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.

ETİKETLER

murad küçükklip yönetmenihayvan koleksiyonui gözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24