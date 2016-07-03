Ünlülerin klip yönetmenine 'hayvan koleksiyonu' gözaltısı

İstanbul'da ticareti yasak olan, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen hayvanları koleksiyon ve beslemek amacıyla evinde tuttuğu iddia edilen Murad Küçük gözaltına alındı. Küçük ifadesinin ardından serbest kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir evde ticareti yasak olan ve yurda kaçak yollardan sokulan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatarak, adrese baskın düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, adreste yapılan aramalarda, 1 şahin cinsi kuş, 2 atmaca cinsi kuş, 1 geko cinsi kertenkele, 1 yılan, 7 tarantula cinsi örümcek, 1 Sakallı Ejder olarak bilinen sürüngen, 1 baykuş, 1 gelincik, 1 piton cinsi yılan ve 1 bukalemun ele geçirildi.

Evde oturan, "Tarkan" , "Murat Boz" ve "Nilüfer" gibi ünlü sanatçıların klip yönetmenliğini yapan Murad Küçük gözaltına alındı. Küçük'ün hayvan ticareti yapmayıp, belgesiz olarak koleksiyon ve beslemek amacıyla evinde hayvan bulundurduğu tespit edildi.

Evde bulunan hayvanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlileri refakatinde Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Yönetmen Küçük, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefetten" ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.