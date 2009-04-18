Ünlülerin diyetini uygulayın, fazla kilolarınızdan kurtulun

Hadise ve Bergüzer'in zayıflama yöntemini uygulayın hızla kilolarınızdan kurtulun



Ünlü yıldızlar bu diyetlerle zayıflıyorlar



‘Binbir Gece’ dizisinin 'Şehrazat'ı 2 ayda 8 kilo vermeyi başardı. Hadise de 59 kilodan 51'e indi. İşte o formül



SABAH UYANINCA



* Bir bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı bal karıştırılarak hazırlanan ballı sıcak su.



KAHVALTI



* Kepek ekmekle hazırlanan beyaz peynirli, yeşil biberli, domatesli tost. Bir bardak portakal suyu.



KUŞLUK VAKTİ



* Muz, incir, üzüm hariç meyve.



*ÖĞLEN



* İçine iki adet yumurtanın beyazı, tulum peyniri, yeşil biber, domates, zeytin, roka, kıvırcık konulmuş yeşil salata. Yanında bir adet bonfile, yağsız tavuk ızgara veya 4 adet köfte.



İKİNDİ



* Kepek ekmeğiyle hazırlanan yağsız tost.



AKŞAM YEMEĞİNDEN 1 SAAT ÖNCE



* Bir tabak meyve salatası (1 elma, 5 çilek, 2 adet kivi) ya da iki adet bisküvi ve bir bardak ayran.



AKŞAM



* Az yağlı ve etsiz nohut/mercimek yemeği, bolca yeşil salata, bir dilim kepek ekmeği.



UYUMADAN BİR SAAT ÖNCE



* 8 adet badem, iki kayısı



Bu da Şehrazat diyeti



SABAH UYANINCA



* Bir bardak ılık su



KAHVALTI



* 6 adet siyah zeytin, kibrit kutusu kadar yağsız beyaz peynir, 1 yumurta beyazı, iki dilim kızarmış kepek ekmeği, portakal suyu, domates ve yeşil biber.



KUŞLUK VAKTİ



* Bir adet elma ya da portakal.



ÖĞLEN



* Tavuk etli sebze çorbası, Domates, roka, salatalık, taze nane, yeşil biberle hazırlanan, bol limonlu ve çok az zeytinyağlı salata, diyet yoğur ve bir dilim kepek ekmeği.



İKİNDİ



* Bir bardak ayran, peynirli, domatesli yağsız tost. Ya da iki adet grisini, kibrit kutusu kadar diyet beyaz peynir.



AKŞAM



* Tavuk ya da balık ızgara. Bir tabak çok az zeytinyağlı sebze yemeği, bol yeşil salata.



UYUMADAN BİR SAAT ÖNCE



* Bir bardak ılık diyet süt...



