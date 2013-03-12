Ünlülerin bilgileri Sovyet hacker'ların elinde

ABD'de ünlü Hollywood yıldızlarının ve siyasetçilerin kişisel bilgilerinin hacker'lar tarafından çalındığı ileri sürüldü. Bilgileri çalinanlar arasinda Michelle Obama, Hillary Clinton, Arnold Schwarzenegger ve Britney Spears da var.

ABD'de magazin sitesi TMZ dün yayınladığı bir haberde, ABD'li 11 ünlünün mali hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini yazdı.

Haberde, mali hesapları hacklenen isimlerin arasında Kim Kardashian, Paris Hilton, Mal Gibson, Ashton Kutcher, Jay-Z ve Beyonce'nin olduğu açıklandı.

Haberden birgün sonra, sadece ünlü yıldızların değil politikacıların da bilgisayar korsanlarının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Korsanlar bu kez ABD First Lady'si Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Adalet Bakanı Eric Holder, ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dünyaca ünlü işadamı Donald Trump, Arnold Schwarzenegger ve Britney Spears'in mali harcamalarını hackledi.

Bilgisayar korsanları, hackledikleri bilgileri kamuoyuna duyurmak için de ilginç bir yöntem buldu. Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden bir hesap açan korsanlar "Exposed.su" adresini kullandı.

".su" alan adı (domain) 1990-1991 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği tarafından kullanılmıştı. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından ".su" alan adı internet ortamından kayboldu.

Bilgisayar korsanları Twitter'daki "Exposed.su" hesabında Rusça açıklama yaptı. Ancak Rusça çeviride Google'ın çeviri servisinin kullanıldığı görüldü.

Hackerlar, Michelle Obama'nın hesaplarını açıklarken bir not düşmeyi de ihmal etmedi: "Kocanı suçla, biz hala seni seviyoruz, Michelle."