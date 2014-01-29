Ünlülerin uyuşturucu iddianamesi kabul edildi

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 6 ile 17 yıl arasında hapis cezası isteyen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında oyuncular Engin Günaydın, Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in de bulunduğu 53 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hazırlanan 203 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafından hazırlanan ve 6 ayda tamamlanan soruşturmada 53 şüpheli, 21 Mayıs da TMK 10. maddesiyle görevli 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Şifreli uyuşturucu alışverişi

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, iddianamede şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak için şifreli konuştuğu belirtildi. Buna göre şüphelilerin esrar isterken "Klaragis", "Süt" ve "papatya"gibi şifreleri kullandığı kaydedildi. İddianamede şüphelilerin birçoğunun içici olduklarını belirttikleri vurgulandı.

Şüpheliler Dağtaş ve Çardak suç örgütü kurmakla suçlandı

Şüpheliler Fırat Dağtaş'ın, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüt faaliyeti içinde uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 9,5 yıl ile 28,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Ahmet Çardak'ın da, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüt faaliyeti içinde kokain ve eroin ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 13 yıl ile 38 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

Ünlülerin 6 yıldan 17 yıla kadar hapsi istendi

Şarkıcılar Mehmet Erdem, Koray Candemir, Barış Güney ve Cihan Güçlü, yönetmenler Uluç Bayraktar ve Mehmet Can Karcı ile oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Murat Yıldırım, Eray Özbal, Cemil Büyükdöğerli,Duygu Yetiş, Kağan Razgırat, Onur Buldu, Şahin Irmak, Murat Eken, Erdem Baş'ın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 6 ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.

Oyuncu Yılmaz'ın 20 yıla kadar hapsi istendi

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın da, "çıkar amaçlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 ile 3 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 ile 15 ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından da 1 ile 2 yıl olmak üzere toplam 7 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin de "suç örgütü üyesi olmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak", "örgüt faaliyeti içinde uyuşturucu madde ticareti yapmak", "örgüt faaliyeti içinde kokain ticareti yapmak" 8 yıl ile 35 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.