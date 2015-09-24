Ünlülerden bayram mesajları

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarında bayram mesajları paylaştı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Gülben Ergen'le hacca giden Erhan Çelik, Instagram hesabında Ergen ile birlikte hacda çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayarak bayram mesajında şunları söyledi: “Geçen yıl bu zamanlar hayatlarımızın en güzel bayramını yaşadık. Allah, can-ı gönülden dileyen herkese Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda yaşatsın.”

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, Sözcü gazetesinin “Tayyip’e göre bu AKP’liler ne?” başlıklı manşetini paylaşarak, “Güzel temennilere ilave olarak Başbakanımızın ifadesiyle adi ırkçıların da iflah olması dileğimle hayırlı bayramlar..” ifadelerini kullandı.

İşte ünlülerin bayram mesajları:

Erhan Çelik: Geçen yıl bu zamanlar hayatlarımızın en güzel bayramını yaşadık. Allah, can-ı gönülden dileyen herkese Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda yaşatsın. Bu duyguyu tadıp Kabe kokusu özlemi çekenlere de mevlam yine fırsat versin. Hayırlı bayramlar...

Şamil Tayyar: Güzel temennilere ilave olarak Başbakanımızın ifadesiyle adi ırkçıların da iflah olması dileğimle hayırlı bayramlar..

Cem Yılmaz: Herkese iyi bayramlar. Mutlu olmanız için ne eksiğiniz varsa tamam olsun, tam olsun. Sevgi ver hürmetler.

Hayko Bağdat: Hepinize mutlu bayramlar olsun :)

Bengü: Tam da böyle gözlerimizin içinin güldüğü, barış, huzur ve birlik içinde olduğumuz "bayram gibi bayram" sabahlarına uyanabilmek dileğiyle...Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim; İyi Bayramlar!!!

Mustafa Sarıgül: Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte Kurban Bayraminizi kutluyor, tum insanlik için baris ve huzur getirmesini diliyorum.

Mabel Matiz: iyi bayramlar! mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle ve barış içinde…

Erkan Petekkaya: Nice mutlu bayramlar

Kerem Tunçeri: Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar...