Ünlüler Twitter'da neden soyunuyor?

Scarlett Johannson, Rihanna, Jessica Alba, Kanye West gibi ünlülerin Twitter üzerinden çıplak fotoğraf paylaşmaya iten biyolojik nedenleri bilim ve teknoloji dergisi Wired masaya yatırdı.

Ünlü nörolog Ogi Ogas, üne sahip kişilerin teşhirci eğilimlerini şöhret kültürüne değil beynimizin cinsellikle ilgili işleyişine bağladı. Ogas, kadınların teşhirciliğini korteks bölgesiyle, erkeklerin vücutlarını sergileme dürtüsünün ise beynin üst korteksiyle şekillendiğini öne sürdü. Ogas’ın kanıt olarak gösterdiği bir araştırmaya göre kadınları yarısından fazlası cinsel fantezilerinde bir erkek tarafından ‘reddedilemez’ olduklarını hayal ediyor. Seks davranışları üzerine çalışan klinik psikolog Marta Meana, kadınların yüzde 47’sini kendini bir striptizci ya da haremde cariye olarak hayal ettiğini ortaya koyan bir araştırmayı hatırlatarak “Kadınlar için arzulanabilir olmak en tahrik edici şey” diyor. Erkeklerin kadınların haklarında ne düşündüklerine önem vermeden tamamen bencil ve içgüdüsel nedenlerle soyunması Ogas’a göre sosyal medyada ünlü erkeklerin çıplak fotoğraflarını pek görmememizin temel nedeni.