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Dünya

Ünlüler Steve Jobs'u andı STANFORD (A.A)

17 Ekim 2011 12:56

-Ünlüler Steve Jobs'u andı STANFORD (A.A) - 17.10.2011 - Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs, Silikon Vadisi'nin ileri gelenleri, siyasetçiler ve ünlülerin katıldığı bir törende anıldı. Stanford Üniversitesi kampüsündeki bir kilisede düzenlenen ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törene, aralarında Jobs'un rahatsızlığı nedeniyle Ağustos ayında Apple'ın yönetimini devralan Tim Cook, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve ünlü rock grubu U2'nun solisti Bono'nun da yer aldığı yüzlerce kişi katıldı. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden olan 56 yaşındaki Steve Jobs, pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durması nedeniyle 5 Ekim'de San Francisco'nun güneyindeki Palo Alto'daki evinde hayata gözlerini yummuştu.  Jobs, Stanford Üniversitesi'ndeki anma töreninden birkaç gün önce özel ve gizli bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Apple firması çalışanlarının da bu hafta içinde şirketin Silikon Vadisi'ndeki genel merkezinin amfi tiyatrosunda Jobs için özel bir tören düzenlemeleri bekleniyor.

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