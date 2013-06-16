Ünlüler sosyal medyada müdahaleye isyan etti

Polis eylemcilere biber gazlı müdahalede bulunarak, Gezi Parkı’nı boşaltmak isteyince ünlü isimler twitter adreslerinden isyan etti!
Gelen mesajlar şöyle:
Nazan Öncel: “Devletin Kızılay’ı nerede, neden yok, bugün orada olmayacak da ne zaman olacak” diyor Uğru Dündar.
Sermiyan Midyat: Sizler yaratık bile değilsiniz!!!!! Yaratıklar da bile can, vicdan var! Halkını öldürenler, ölüme göz yumanlar. İNSAN DEĞİLSİNİZ
Demet Akbağ: Yeter yeter yeteeeeeeer
Berna Laçin: Oturan insanlara,küçücük çocuklara saldırıldığı nerde görülmüs! İnsaf-sız-sınızzz!!!
Nilgün Belgün: Çok sert ve acımasız .
Ece Erken: Bu vahşete susanlar Müslümanlıktan bahsetmesin!
Onur Akay: Taksim Gezi Parkı içinde bulunan Halk’la kavga etmek ne demek! Egosunu tatmin etmeyen kişilerin talimatı bu! Ortaköy tencere eyleminde!
Metin Arolat: nasıl diyecekler oradaki bebeklere,çocuklara,annelere,gençlere vahşice saldırdık diye? nasıl verilecek hesabı? nasıl bir vicdansızlık bu?
Doğa Rutkay: Bebekler çocuklarda varmış zulüm etmeyin!
Demet Evgar: Ne şiddet meraklısıymışsınız be. Çürümüş kalpleriniz korkudan.
Sema Çelebi: Allahım kıyamet günü gibi her yer bebekler yaslılar hepsi perişan yaralı. Bu nasıl bir vahşet yarabbim.
İskender Paydaş: Olaganüstü hal mi ilan etmeye çalışıyor hükümet?
Okan Karacan: Bir başbakan halkı ile kavga ediyor çok üzücü