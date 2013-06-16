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Ünlüler sosyal medyada müdahaleye isyan etti

Gezi Parkı eylemlerinin 19. gününde polisin eylemcilere sert müdahalesine sosyal medyadan tepkiler yağdı

16 Haziran 2013 05:31

Polis eylemcilere biber gazlı müdahalede bulunarak, Gezi Parkı’nı boşaltmak isteyince ünlü isimler twitter adreslerinden isyan etti!

Gelen mesajlar şöyle:

Nazan Öncel: “Devletin Kızılay’ı nerede, neden yok, bugün orada olmayacak da ne zaman olacak” diyor Uğru Dündar.

Sermiyan Midyat: Sizler yaratık bile değilsiniz!!!!! Yaratıklar da bile can, vicdan var! Halkını öldürenler, ölüme göz yumanlar. İNSAN DEĞİLSİNİZ

Demet Akbağ: Yeter yeter yeteeeeeeer

Berna Laçin: Oturan insanlara,küçücük çocuklara saldırıldığı nerde görülmüs! İnsaf-sız-sınızzz!!!

Nilgün Belgün: Çok sert ve acımasız .

Ece Erken: Bu vahşete susanlar Müslümanlıktan bahsetmesin!

Onur Akay: Taksim Gezi Parkı içinde bulunan Halk’la kavga etmek ne demek! Egosunu tatmin etmeyen kişilerin talimatı bu! Ortaköy tencere eyleminde!

Metin Arolat: nasıl diyecekler oradaki bebeklere,çocuklara,annelere,gençlere vahşice saldırdık diye? nasıl verilecek hesabı? nasıl bir vicdansızlık bu?

Doğa Rutkay: Bebekler çocuklarda varmış zulüm etmeyin!

Demet Evgar: Ne şiddet meraklısıymışsınız be. Çürümüş kalpleriniz korkudan.

Sema Çelebi: Allahım kıyamet günü gibi her yer bebekler yaslılar hepsi perişan yaralı. Bu nasıl bir vahşet yarabbim.

İskender Paydaş: Olaganüstü hal mi ilan etmeye çalışıyor hükümet?

Okan Karacan: Bir başbakan halkı ile kavga ediyor çok üzücü

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