Ünlüler kampanya başlattı, Mehmetçik Vakfı'na bağış yağdı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca Bölgesi'nde önceki gün PKK 'lılar tarafından düzenlenen saldırıda 16 askerin, dün de Iğdır'da 13 polisin şehit edilmesi üzerine ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden başlattıkları Mehmetçik Vakfı’na bağış kampanyası geniş kitlelere ulaştı. Seda Sayan'ın Mehmetçik Vakfı'na 280 bin lira bağış yaptığı kampanyaya kısa sürede binlerce vatandaş katıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Seda Sayan'ın 280 bin, Demet Akalın’ın 50 bin lira bağışlayacağını duyurduğu kampanyaya, birçok ünlü isim de destek verdi. Semiha Yankı, Pınar Altuğ Atacan, Didem Uzel, Aslı Hünel, Nida Ünsal, Doğuş, Survivor yarışmasıyla tanınan Hakan Hatipoğlu, yaptıkları bağış karşılığında gelen SMS’leri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede Mehmetçik Vakfı'na vatandaşlar tarafından binlerce SMS atıldı. Hızla yayılan kampanya sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılanları arasına girdi.

Sosyal medyada bir anda yayılan kampanya Mehmetçik Vakfı için de büyük sürpriz oldu. Sadece SMS göndermekle yetinmeyen vatandaşlar Mehmetçik Vakfı'nı arayarak taziyede de bulundu.

Mehmetçik Vakfı’nın bağış SMS numarası olan 2582’ye mesaj atan her kullanıcı, vakfa 10 lira bağış yapmış oluyor. İstanbul’da bazı imalathaneler ve fabrikalardan arayan işçilerin de günlük yevmiyelerini bağışladıkları öğrenildi. SMS bağışıyla yetinmeyen bazı emekli vatandaşlar da bu ayki emeklilik maaşını bankadan gönderdikten sonra vakfı arayıp bilgi verdi.