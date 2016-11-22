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Bilim / Teknoloji

Ünlüler, Instagram paylaşımlarından 1 yılda 571 milyon dolar kazandı!

Ünlüler, paylaşım başına 10 bin ile 300 bin dolar arasında bir ücret alıyor

22 Kasım 2016 12:25

Yeni pazarlar ve reklam alanları markaların gözdesi. Özellikle de Instagram ve milyonlarca takipçiye sahip ünlüler. Bunların başında da tüm dünyaya ABD’den yayılan Kardashian Ailesi geliyor. Geçen yıl sadece Instagram reklamlarından orta kardeş Khloe Kardashian tam 15 milyon dolar kazandı. Araştırma şirketi eMarketer, 2016 yılında markaların Instagram ünlülerine markalarının tanıtımı için tam 571.7 milyon dolar ödediğini hesapladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre şirketler, sosyal medya ünlüleri ürünlerini kullansın, fotoğraflarını yayınlasın ve yorum yapsın diye milyonlarca dolar harcıyor. İletmek istedikleri mesajları ünlülerin Instagram hesabıyla yapmayı tercih eden markalar en az 1 milyon doları gözden çıkarmak zorunda. Uzmanlar, televizyondaki durumu, takipçilerinin sayısı, takipçi katılımı ve marka gücünün seviyesine bağlı olarak, ünlülerin Instagram paylaşımı başına 10 bin ile 300 bin dolar arasında bir ücret aldığını belirtiyor.

Instagram odaklı pazarlama şirketi Dash Hudson’ın kurucu ortağı ve CEO’su Thomas Rankin, Forbes sitesine yaptığı açıklamada “Instagram'da etkilenen pazarlama kesinlikle pazarlamanın bir parçası haline geldi” dedi.

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