Ünlüler Hasankeyf için bir arada

T24- Doğa Derneği'nin 'Hasankeyf Yok Olmasın' kampanyası ünlü sanatçıları bir araya getirdi. Tarkan, Sezen Aksu, Yıldız Kenter, Kibariye ve Şivan Perwer Hasankeyf için imza atmaya çağırıyor.

Ilısu Barajı’nın durdurulmasını ve Hasankeyf’in de içinde bulunduğu Dicle Vadisi’nin UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilmesini talep eden imza kampanyasına bugüne kadar sanatçıların yanı sıra 74 bin kişi imzasıyla destek verdi.



“Hasankeyf Yok Olmasın” kampanyası ünlülerle birlikte billbord’lara da taşındı. Sanatçılar billbord’larda verdikleri mesajla Hasankeyf’in bir dünya mirası olduğunun altını çiziyor.





Kampanyaya destek veren megastar Tarkan, “Müzikle doğdum. Hasankeyf’le uyandım” diyerek insanlığın medeniyete gözlerini Hasankeyf’te açtığına dikkat çekiyor.





“İzmirliyim, Hasankeyf’te doğdum” diyen Sezen Aksu ise Hasankeyf’in tüm insanlığın ortak çıkış noktası olduğunu söylüyor.





Şivan Perwer “Tüm dünyada özgürlüğü aradım. Hasankeyf’te özgürleşeceğim” diyerek Hasankeyf ve Dicle Vadisi gibi değerlerin yok edilmek istendiği bir ülkede özgürlüğün de olamayacağı mesajını veriyor.





“Ben Anadolu’yum” oyunuyla tüm Anadolu’yu fetheden Yıldız Kenter ise “15 bin yıldır Hasankeyf sahnesindeyim” diyerek sanat ile uygarlığın aynı kaynaktan beslendiğine dikkat çekiyor.





Destekçiler arasına yeni katılan Kibariye de “Bu dünyaya misafir geldim. Yola Hasankeyf’ten çıktım” diyor.





‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’ yasa taslağını değerlendirmek için 3 Kasım Çarşamba günü saat 18.30’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde toplantı yapılacak.



