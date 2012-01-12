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Ünlüler ‘F tipi kapatılsın’ dedi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu İstanbul Şubesi, F Tipi cezaevlerinde yaşanan

12 Ocak 2012 02:00

T24 - İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu İstanbul Şubesi, F Tipi cezaevlerinde yaşanan tecrit ve ağır hak ihlallerine karşı “Tecrit Öldürüyor F Tipi Hapishaneler Kapatılsın” kampanyası başlattı.



Kampanya kapsamında aralarında Sezgin Tanrıkulu, Cezmi Ersöz, Pınar Sağ, Ece Temelkuran, Akın Birdal, Suavi, Hale Soygazi, Yetkin Dikiciler, Vedat Türkali, Altan Erkekli, Derya Alabora, Nurgül Yeşilçay, Harun Tekin, Zuhal Olcay, Lale Mansur ve Erkan Can’ın da bulunduğu ünlü isimler, parmaklıklar ardında poz verdi. Fotoğraflar, 24-28 Ocak tarihleri arasında Tütün Deposu’nda sergilenecek.

Tahliye edilmeyi bekleyen 258 hasta  mahkum olduğu belirtilen “Kanayan Yaramız Hapishaneler” başlıklı kampanya metninde, “19 Aralık 2000 tarihinden bugüne F tipi hapishanelerine geçişle yaşanan hak ihlalleri, ağır müebbet cezası alan mahpuslara sistemli ve sürekli uygulanan ağır tecrit, F tipi hapishanelerin hastalığa davetiye çıkaran sağlıksız yaşam koşulları ve ölümcül hastalıklarıyla tedavi edilmeyi bekleyen yüzlerce hasta mahpusun durumlarının kamuoyunda etkili bir şekilde işlenmesi ve genel duyarlılığın artırılmasını sağlamak amacıyla ‘Tecrit Öldürüyor F Tipi Hapishaneler Kapatılsın!’ diyeceğiz” denildi.


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