ÜNLÜLER ÇÜRÜK RAPORU PEŞİNDEYMİŞ

T24 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Albay Üçok’un da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu, 17 sanık 60 eylemden sorumlu tutuldu ve haklarında yüzlerce yıl ceza istendi. İddianamede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 61 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Sanat dünyasından birçok ismin de çeteden yardım istediği belirtildi.





“Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında 8’i tutuklu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcı Hikmet Usta tarafından hazırlanan 247 sayfalık iddianamede, Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu, 17 sanık 60 eylemden sorumlu tutuldu.



İddianamede, “örgüt kurmak ve yönetmek”le suçlanan tutuklu sanıklar Üçok, Fehmi Suna ve Erdem Kılıç’ın 129 yıldan 403 yıla kadar, Murat Tugay Tepe’nin ise 131 yıldan 405 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı hakkında da 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, sanat camiasından birçok ismin askere gitmemek ya da rahat askerlik yapmak için çeteden yardım istediği yer aldı.







Çubuklu dosyası ayrıldı



Aralarında Askeri Yargıtay Üyesi Hakim Albay Mehmet Çelik ve bazı muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 sanığın ise 3 ile 349 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Soruşturmada adı geçen Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu’nun dosyası ayrılarak Genelkurmay’a gönderildi. İddianamede Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 61 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Davanın ilk duruşması 29 Eylül’de yapılacak.





Yıldırım’a şantaj



İddianamede çetenin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik “yağma teşebbüsü” ayrıntılı olarak anlatıldı. İddianameye göre, Albay Üçok, yürüttüğü bir soruşturmada adı geçen Aziz Yıldırım’dan şantaj ve tehditle para sızdırmak için Tugay Tepe ve Erdem Kılıç’ı kullandı. Aziz Yıldırım’ı zor durumda bırakacağını düşündükleri bir belge için 10 milyon dolar para alma planı yapıldı.



İddiaya göre; Üçok, Murat Tugay Tepe’ye, “Git ona (Yıldırım’a) ulaş, direkt görüş, kulağına kar suyu kaçır” dedi. Tepe de Yıldırım’a ulaşmak için Sibel Çarmıklı’yla görüştü.



Yıldırım, emniyette Üçok ve Tepe’yi tanımadığını, bu kişilerinin kendisinden tehdit ya da şantajla herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyledi.





‘Bamya’ dedi



Tepe, emekli astsubay Erdem Kılıç ile de telefon görüşmesi yaparak Yıldırım’la ilgili konudan bahsetti ve aralarında şu konuşma geçti:

Tepe: Kim alıyor biliyor musun? Şok olacaksın! Aziz Yıldırım 15’inde... Elimde belgelerle...

Erdem: Bunu değerlendirmek lazım abi! Mert var işte!

Tepe: Tamam da, daha çocuk o, biz onun eniştesine söyledik, dikkate almadı, Biz bir girişim yaptık abi, büyük belgeler var...

Tepe: On milyon dolar bak öyle bir belge var ya! (...) Sen Bamya’yı(Üçok) boru mu zannediyorsun...”





Rahat askerlik isteği



İddianamede sanat camiasından birçok ismin askere gitmemek ya da rahat askerlik yapmak için çeteden yardım istediği ortaya çıktı. Aralarında ödüllü sinema filmi TAKVA’nın oyuncularından olan Murta Cemcir, Türk Malı dizisinde “Yarcan” karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu, Geniş Aile dizisinde “Mürsel” karakterini oynayan İlker Ayrık, Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Alp Korkmaz ile Bir Bulut Olsam dizisinde “Mustafa Bulut”u canlandıran Engin Akyürek’in de bulunduğu oyuncu, senarist, yapımcı, menajer ve teknik eleman 25 kişinin askere gitmemek için çeteye 193 bin 398 TL ödediği öne sürüldü.



Sanıkların sinema ve tiyatro oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu’na 60 bin liralık senet imzalattıkları da öne sürüldü. Çalışkanoğlu’nun örgüte başvurduğu, hastanedeki incelemede kendisine askerliğe alverişsiz raporu verildiği ve karşılığında örgüte toplamda 45 bin lira ödediği ifade edildi.

Arka Sokaklar dizisinin senaristi Ozan Emre Yurdakul da örgütün mağdurları arasında yer aldı.





Örgüt suçlaması



İddianamede 2009 yerel seçimlerinde AKP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı da örgüt üyesi olarak yer alıyor. Çarmıklı’nın Ulus’ta bulunan ve üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın “Askeri güvenlik bölgesi” şerhi koyduğu bir arazi hakkında Ahmet Zeki Üçok ile birlikte hareket ederek bu arazi üzerindeki şerhin 3 milyon 700 bin Amerikan doları karşılığı kaldırılacağı vaadiyle gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık eylemine katıldığı iddia edildi.



İddianamede eski AKP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Hayrullah Çelebi hakkında şu ifadeler yer aldı: “Örgüt üyesidir. Bir dönem, bir siyasi partinin Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığını yapmıştır. Şüphelilerden Murat Can Çarmıklı ile irtibatlıdır. Ulus’taki arazi hakkında Ahmet Zeki Üçok ile birlikte hareket ederek bu arazi üzerindeki şerhin 3 milyon 700 bin Amerikan doları karşılığı kaldırılacağı vaadiyle gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık eyleminde Murat Can Çarmıklı, Sibel Fatma Çarmıklı ve Palmed şirketi avukatı Muhammet Tokgöz ile görüşmeler yapmıştır.”











İşte o arazi



İddianameye konu olan Beşiktaş Ulus’taki Ortaköy Mahallesi 41/2 pafta 52 ada ve 103 parselde tapuya tescilli 2 parselden oluşan arsa 6 Eylül 2004 tarihinde TMSF’den 11 milyon 478 bin 215 liraya, ikincisi 6 Mart 2007 tarihinde Işıklar Holding A.Ş.‘den 8 milyon 860 bin 375 liraya Palmali Gemi Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alındı .



Arsalar birleştirilerek üzerinde Kadın ve Çocuk Sağlığı konusunda uzmanlaşmış 200 yataklı Palmali Ulus Hastanesi inşaatının yapımına başlandı. Ancak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15. Füze Üs Komutanlığı’nca 9 Ocak 2008 tarihinde “Askeri güvenlik bölgesi” şerhinin konulmasına dair istek, Beşiktaş 1. Tapu Müdürlüğü’nce 12 Şubat 2008 tarihinde tapuya işlendi.



Bunun üzerine şirkete gönderilen yazıda, “Yapımı planlanan inşaatın uçak savar harekatını olumsuz etkileyeceği, deniz seviyesinden itibaren 111.82 metre olarak yapımı planlanan inşaatın yüksekliğinin 102 metreyi geçmesi halinde sakınca yaratacağı askeri yetkililer tarafından bildirildi. İki gün içinde de inşaaatın durdurulması istendi.



15 Eylül 2009 tarihinde ise Palmed Sağlık Hiz. Ltd. Şti tarafından bu defa Genelkurmay Başkanlığı’na yazılan yazıda; “söz konusu yapının yüksekliğinin deniz seviyesinden 102 metreyi geçmesine izin verilmemesi inşaatın bir kat dahi çıkamaması haline gelmekte ve fiilen inşaatın yapılamamasını doğurmaktadır” denildi. Ardından da uçaksavar sisteminin bulunduğu askeri bölgenin yükseltilmesini teklif etti. Şirket, “Söz konusu yükseltme faaliyetinden doğacak her türlü masrafı karşılamaya ve bu işlemi Maliye Hazinesi’ne herhangi bir yük getirmeden bila bedel üstlenmeye hazırdır” dediği de iddianameye yazıldı.





Çetenin gelirleri



İddianameye göre çetenin aldığı paralar şöyle:



- Çürük raporu alındığı iddia edilen şahıstan toplam 42.000 TL alındı ve toplam (60.000 TL) daha tehdit ve şantajla alınmaya çalışıldı.

- Çürük raporu alınması için çalışma yapılacağı söylenen şahıslardan toplam 28.000 lira.

- Askerlik ile ilgili işlemlerini (bakaya, yoklama kaçağı..) takip ettikleri ve hallettiklerini iddia ettikleri şahıslardan toplam 41 bin 500 lira ve bin dolar.

- İstedikleri yerde askerlik yapması sağlanacağı vaadedilen şahıslardan toplam 22 bin 350 lira.

- İstedikleri yerde askerlik yapması için çalışma yaptıkları vaat edilen şahıslardan toplam 4 bin lira.