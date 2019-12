Ünlüler büyük ustayı anlattı

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Gazanfer Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Ardından dostları büyük ustayı anlattı.



Bulunmaz sanatçıydı



Yıldız Kenter: Kendini tiyatroya adamış pırlanta gibi bulunmaz bir sanatçıydı. Kafasıyla gönlüyle hep tiyatrocu oldu. Hep çalıştı. Rahmetli Selçuk Kaskan’la onu hep izlemeye giderdik.



Tiyatronun altın ismiydi



Haldun Dormen: Türk tiyatrosunun altın ismiydi. Büyük bir sanatçıydı. Gönül Hanım’a sabır diliyorum. Birbirimizi çok büyük bir saygı ile severdik. Onu izlerken çok güldüm.



Işıklar içinde yatsın



Rutkay Aziz: Avrupa Yakası dizisinde onunla geçen her saatim doyumsuzdu. Türk tiyatrosunun emekçisidir, ustasıdır. Özel tiyatroları yaşatamamanın acısını yaşıyordu. Çok üzgünüz. Işıklar içinde yatsın.



Hayatımda yeri vardı



Hülya Koçyiğit: Herkes onu Gazanfer Özcan olarak tanıyor. O benim Gazanfer abimdi. Benim hayatımda çok önemli bir yeri olan sanatçıydı. Allah Gönül Abla’ya sabır versin.



Tarih yazan tiyatrocu



Gülriz Sururi: Yeri doldurulmayacak bir sanatçı. Bazı dönemin sanatçıları var ki tarih yazar. Gazanfer Özcan da tarih yazan bir tiyatrocuydu.



Çok değerli bir isimdi...



Kadir İnanır: Çok değerli bir isimdi. Sadece Komser Şekspir filminde değil birçok projede birlikte çalışmıştık. Güzel bir dostluğumuz vardı. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun...



Üzüntüm sonsuz



Hümeyra: Acı haberi alınca hemen hastaneye koştum. Türk tiyatrosu çok büyük bir ustasını, biz ise çok büyük bir dostumuzu kaybettik. Üzüntüm anlatılmaz.



İnanamıyorum...



Sinan Çetin: Onu bir daha görmeyeceğime inanamıyorum. Son 10 yılımızı beraber geçirdik. Komiser Şekspir’den sonra onu hiç bırakmadım. Bir kulağım her zaman onun telefonundaydı. Çok kuvvetli bir bağımız vardı.



Benim için bir babaydı



Ata Demirer: O benim için bir babaydı. Tüm Avrupa Yakası ekibine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Onun yeri doldurulamaz.



‘Perde’ dedi kapattı...



Erol Günaydın: Çok üzgünüm. Gazanfer, ’perde’ diyerek perdesini kapattı. Birkaç kişi kaldık. Bizler de ’perde’ deyip perdelerimizi kapatacağız. Çok büyük bir ustaydı. Böylesi kolay gelmez.



Gerçek bir oyuncuydu



Halit Akçatepe: O ustamdı. Çok güzel iş yapardı, yanında çalışanları da yetiştirirdi. Avrupa Yakası’nda hiç kalkmadan bir koltukta oynadı.



Çalışırken kaybettik



Nurseli İdiz: Biz tiyatrocular “Allah canımızı sahnede alsın” deriz. Gazanfer Abi’yi de çalışırken kaybettik. Her mimiği bir başka ifadeyi anlatan bir ustaydı.