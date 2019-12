Ünlüler bu yaz ne giyecekler

Ünlüler bu yaz gardıropları için neler aldıklarını, en beğendikleri parçaları ve mutlaka sahip olmak istedikleri kıyafetleri söylediler.



Bu yaz birbirinden renkli tunikler, iddialı ayakkabılar, canlı elbiseler vitrinlerde kadınları bekliyor.Haftasonu dergisi, çok renkli geçeceği belli olan yaz mevsimi için ünlülere gardıropları için neler aldıklarını, en beğendikleri parçaları ve mutlaka sahip olmak istedikleri kıyafetleri sordu. İşte yanıtlar …



Ahu Yağtu (Manken, oyuncu, ‘Second Chance’ mağazasının sahibi)



‘İki tulum daha alacağım’



“Bu sezon, kumaş olarak her zamanki gibi ipek, şifon ve satenler revaçta. Bununla birlikte tulumlar, yırtık jeanler, mini şortlar ve çok yüksek topuklu ayakkabıları her yerde

görebilirsiniz. Model olarak ise asimetrik omuzlu elbiseler çok ‘in’ olacak. İki sezondur tulum giymeme raŞmen gardırobuma bir, iki adet daha eklemeyi plânlıyorum. Yeni sezonda hiçbir şey almadım henüz ama tabi ki havayı kokladım. İhtiyaçlarım doğrultusunda gardırobuma yeni sezon ürünleri eklemeyi düşünüyorum. Sanırım havaların biraz daha ısınmasını bekleyeceğim. Bu sezon narçiçeği, somon ve pastel tonlarını tercih edeceğim.”



Hatice Aslan (Oyuncu)



‘Yazın uzun elbiseler tercih ediyorum’



“Ben yeşil rengi çok severim. O yüzden kıyafetlerimde yeşil ağırlıklı desenler tercih ediyorum. Pembe renk de vazgeçilmezim arasında. Özellikle ‘şunu alacağım’ diye çıkmam ben alışverişe. Giderim, bakarım, beğenirim ve alırım. Yaz mevsiminde en çok tercih ettiğim parça da uzun elbiselerdir. Elbise giymeyi çok seviyorum, çok rahat. Günlük hayatta spor giyinirim. O yüzden en rahat kıyafetleri alıyorum.”



Seray Sever (Sunucu)



‘Mor çanta istiyorum’



“Alışverişe çıktım aslında ama alamadığım şeyler de var. Yaz için mor çanta mutlaka alacağım. Tek parça elbiseler aldım; daha çok mor ve tonları rengindeler. Uçuk pembe saten blûzlar, elbiseler aldım. Tayt aldım çeşit çeşit ve üstüne uygun hamile elbisesi gibi bol, dökümlü tunikler aldım. Bir de yaz-kış hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim spor ayakkabılarım var... Rengârenk spor ayakkabılar aldım.”



Deniz Berdan (Sosyetik)



‘Ashish Punk elbise, Alexander Wang platform’



“Benim için bu sezonu daha çok 70, 80 ve 90’lar punk, gotik, futuristik ve cyber yaklaşımlar özetliyor. Moda ve stil konularında bana göre ‘mutlaka’ diye bir şey yok. Ancak kişiliğe, hobilere ve yaşam tarzına göre seçimler olabilir. Benim için en ideali uyumsuzluğun uyumunu yakalayabilmek. Ashish Punk elbise, Mark Fast elbise, Martin Margiela plâstik elbise, Givenchy tayt, Alexander Wang platform bootie’ler bu sezon almak istediklerimden.”



ÖZGE ÖZDER (Oyuncu)



‘Hem şort hem şalvar aldım’



“Ben kıyafetlerimi çok da modayı takip ederek almıyorum. Daha çok kendi tarzıma ve ihtiyacıma uygun alıyorum. Ama hem modaya uygun hem benim beğendiğim tarzda kıyafetler oluyor tabiî ki. Meselâ tulum aldım geçenlerde. Gece için değil de, günlük giymelik bir şey tercih ettim. Turkuaz mavisi, yeşil, turuncu ve kemik rengi kıyafetleri daha çok aldım bu yaz için. Şort ve şalvar tipi pantolonlar aldım. Askılı ve boyundan başlamalı bluzları çok tercih ediyorum rahat oldukları için. Parmak arası terlikler ve sandaletleri de çok beğeniyorum.”



Ebru Şallı Tan (Model)



‘Çiçekli elbise ve stiletto alacağım’



“Yeni bikiniler, yazlık pilates kıyafetleri, bu sezonun modası çiçekli elbiseler ve stilettolar favorilerim arasında. Spor, şık, rahat her türlü giyinebiliyorum. Esasında daha çok yurt dışından alışveriş yapıyorum, hem küçük bedenler bulabiliyorum hem de daha uygun oluyor.”



Demet Akalın (Şarkıcı)



‘Loubotin ayakkabıya bayıldım’



“Yaz alışverişine tam olarak çıkamadım aslında. Ama Avrupa’ya yakın zamanda gidersem, geçenlerde Vogue dergisinde gördüğüm Louboutin marka acayip topuklu bir ayakkabı var mutlaka onu alacağım. Bayıldım! Bir de mutlaka H&M marka bir şeyler alacağım. Bir de tabiî ki üstümden son yıllarda hiç eksik olmayan D&G marka erkek sezon eşofmanlarına yenilerini ekleyeceğim. D&G’nin erkek modelleri çok rahat çünkü



İpek Tuzcuoğlu Oyuncu)



‘En önemlisi bikini ve gözlük’



“Ben yaz için alışverişe çıktıdığım zaman ilk olarak bikinilere bakıyorum. Çünkü vücuduma uyacak bikini bulmam zor oluyor. Rengârenk bikiniler almayı seviyorum kendime. Bir de vazgeçilmezim güneş gözlüğü. Kıyafetlerimde de çok düz renkleri tercih ederim aslında. Bilindik ve sade renkleri daha çok yakıştırıyorum kendime. Renkli, çok desenli blûzları sevmiyorum.”



Ece Sükan (Manken, ‘Vintage’ mağazasının sahibi, oyuncu)



‘Canım ne isterse onu alırım’



“Alışverişe çıktığımda ne beğenirsem onu alırım. Özellikle gidip aldığım parça pek yoktur. Henüz yaz alışverişine çıkamadım zaten.”



Sıla (Şarkıcı)



‘Tiril tiril gömleğim olsun’



“Havalar oyun oynadığı için henüz bahar gelmiş gibi gelmiyor bana. O yüzden alışverişe çıkmadım. Vitrinlerden yahut reyonlardan göz kırpacak bir şeyler olacaktır. Çok da aşırıya kaçmak niyetinde değilim; malum ekonomik kriz var. Dikkat etmek lâzım harcamalara. Benim bu bahar özellikle almak istediğim bir şey yok ama yine de parmak arası sandaletlerden ve tiril tiril gömleklerden kendimi alıkoyabileceğimi sanmıyorum.”



Mine Tugay (Oyuncu)



‘Ivana Helsinki elbiseyi giyeceğim’



“Bu yaz için almayı düşündüklerim; kırmızı ruj, sade kostümler ama altına çılgın ayakkabılar, tulumlar, hippi ruhu taşıyan kostümler, metalik renkler... Ayrıca L’appart PR’ın showroom’dan Ivana Helsinki elbise aldım. Keyifle giyeceğim.”