Ünlüler ajandasında kim var?

Akalın’ın Turkcell’deki ajanı

Dinlemeye takıldı, ifadesi alındı

Ünlülerin isimleri



Turkcell'den açıklama geldi

Jandarma narkotik ekipleri, 5 ay önce gelen bir ihbar üzerine, “Kedi Murat” kod adlı Hakan Ç.’yi takibe aldı. Yapılan teknik takip sırasında kokain torbacısının özellikle ünlü isimlerle sık sık telefonda konuştuğu tespit edildi. Yapılan operasyonda kokain satıcısı Hakan Ç. ile birlikte Deniz Seki’nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.Daha sonra gözaltına alınan Hüsnü Şenlendirici ise tanık olarak ifadesinin alınmasının ardından önceki gece serbest bırakıldı. 19 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken, dün şarkıcı Demet Akalın da aynı operasyon kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınan Akalın serbest bırakıldı.Akalın’ın kısa süreliğine gözaltına alınıp, ifadesine başvurulmasının nedeni iddialara göre şöyle:“Her şey Akalın’ın ayrıldığı sevgilisi Oğuz Kayhan’ın cep telefonunda sosyetik güzel Selin İmer’in mesajlarını bulmasıyla başlıyor. Akalın o dönemde basına ’Oğuz’un cep telefonunu karıştırınca mesajları yakaladım’ diyor. Ancak yakın arkadaşı Deniz Seki’ye telefon açarak ’Turkcell’de bir hayranım var. O bana Oğuz’un mesajlarının dökümünü veriyor’ diyor. Sevgilisi Hüsnü Şenlendirici’den şüphelenen Seki de Akalın’a ‘Arkadaşına söyle Hüsnü’nün de cep mesajlarına baksın’ diye ricada bulunuyor. Turkcell’deki müşteri hizmetleri görevlisi Deniz Seki ile tanışıyor ve onun isteği üzerine Hüsnü Şenlendirici’nin mesajlarını bildiriyor. Seki de mesajları öğrendiğini sevgilisine söylüyor.Küplere binen Şenlendirici, Deniz Seki’yi döverek mesajlara nasıl ulaştığını öğreniyor. Bunun üzerine soluğu Turkcell’de alarak görevli hakkında şikâyette bulunuyor. Turkcell olayın büyümemesi için görevliyi bir başka ilde görevlendiriyor. Tüm bunlar olurken Deniz Seki kokain operasyonu kapsamında dinlendiği için Turkcell’deki ajanını anlatan Demet Akalın da dinlemeye takılıyor.”Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokain satıcılarından ele geçirilen bir ajanda dikkat çekti. Ajandanın içerisinde birçok ünlünün isminin yer aldığı iddia edilirken, operasyonun önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.Turkcell, herhangi bir bayi çalışanının müşterilere ait ses ya da SMS bilgi detayına ulaşmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurdu.Turkcell'den, bugün bazı gazetelerde yer alan "Demet Akalın Turkcell'de Telekulak ayarlamış" haberleriyle ilgili yapılan açıklamada, haberde bahsi geçen kişinin Turkcell çalışanı olmadığı, bayi personeli olduğu belirtildi.Açıklamada, "Kendisi İstanbul;da görev yapmaktadır ve haberde söz konusu edildiği gibi başka bir şehre tayin edildiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir bayi çalışanının, müşterilerimize ait ses ya da kısa mesaj (SMS) bilgi detayına ulaşması teknik olarak mümkün değildir. Şirketimizde ve bayilerimizde bu konu ile ilgili güvenlik sistemlerimiz en üst düzeyde mevcuttur. Konu yargıya intikal etmiş olup, hukuksal süreç şirketimizce de takip edilmektedir" denildi.